Evo kako su mi sinovi oslepeli: Otac Saše i Dejana Matića otkrio bolne detalje

Otac Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, prvi put je javno progovorio o svojim sinovima i njihovom slepilu. Mediji su Zorana zatekli u njegovom rodnom mestu u Drvaru. Blic TV, Metar Moga sela, Printscreen

- Moja supruga i ja smo pokušali sve što se moglo probati. Išli smo i u Nemačku, išli smo i u Rim.

Profesor, koji je bio naš čovek, bio je šef oftalmološke klinike u Roterdamu, hteo sam i ja da odem tamo i onda mi je rekao da će doći u Herceg Novi, tamo smo se sreli i rekao mi je jednostavnu i pravu istinu:

Uništili su vid, predozirani su kiseonikom. Oni su otrovani. Srećom, nije, kaže, mozak im je mogao biti oštećen - objasnio je Zoran.

- Sreća u nesreći je što su izgubili vid, a lekar je rekao da za sada nema leka, da ga nema na svetu - dodao je otac dva pevača.

Dejan i Saša su prvih šest meseci proveli u Zagrebu, na intenzivnoj nezi.

- U Zagrebu su bili šest meseci. I, znate kako, intenzivna nega i one sestre ajde na kafu, nek ima kiseonika, nema veze. Koliko im pomaže kad im zatreba, toliko im pet puta više odmaže kada ima viška. Pa, to je tragedija. I odgovornost i sve to - rekao je otac popularnih pevača i dodao:

- A kada smo ih dovezli iz Zagreba, kada smo dobili otpusnicu, pisalo je da su zdravi, pravi, ništa ne nedostaje. Privatna arhiva

Kad smo došli kući, vidim po zvuku da reaguju, kažem ženi: 'Nešto nije u redu', ona kaže: 'Ajde', kao: 'Još su mali'.







Međutim, nakon mesec dana otišli ​​smo u Zagreb i čim smo ušli na vrata, ona dva doktora, stariji i mlađi: 'Šta ste uradili deci, vaša deca ne vide? - rekli su.

- Bio sam osiguranik iz Beograda, kada smo sutradan došli u Beograd na Institut za majku i dete, primio nas je profesor Jovićević i rekao: 'Idioti šta su uradili'.

(Blic)