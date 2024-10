Napitak koji topi masti i jelo od 160 dinara: Zdrav doručak Marije Šerifović skida 7 kilograma za tren

Zdrav doručak Marije Šerifović za mršavljenje

Pevačica Marija Šerifović izdala je album pod nazivom „Dolazi ljubav“ posle skoro deset godina, a sudeći prema pesmama i sjajnim spotovima, zajedno sa svojim timom, uložila je i poslednji atom snage da sve ispadne onako kako je želela ona, ali i njena verna publika. Miomir Milić

Dok se pripremala za novi album pevačica ništa nije prepuštala slučaju, pa je odlučila i da liniju dovede u red i problem sa viškom kilograma reši uz pomoć nutricioniste Ane Petrović, a onda su zajedno krenule u borbu protiv kilograma.

Prvi rezultati videli su se već posle nekoliko nedelja, a kako su mediji prenosili Šerifovićeva je, navodno, za mesec dana skinula sedam kilograma. Da je smršala u prilog govore i njene fotografije sa društvenih događaja.

Nedavno je gostovala u jednoj emisiji i tom prilikom smo videli da pevačica nema nameru da stane sa zdravim navikama, te je pre emisije tražila zdrav doručak, ali i napitak koji pije ujutru.

Mariji su u studio doneli zeleni čaj koji je bogat sastojcima kao što je katehin i upravo oni podstiču mršavljenje i zaslužni su za sagorevanje masnih naslaga.

Posle jutarnjeg napitka na red je došao vrlo jednostavan doručak. Reč je o palenti koju možete da spremite sa vodom, a jedna kesica koštaće vas oko 160 dinara. Marija u palentu često doda nemasni sir. Photo by Charlotte May from Pexels

- Doručkujem palentu, koja je daleko lepša kada se sprema na puteru, ali ja je pravim na vodi i sa njom konzumiram mladi sir koji ima malo masnoće.

Volim i ovsene pahuljice sa jabukom, kivijem, nekoliko badema, možete da dodate i suve šljive. Kriška zdravog hleba, koji ne jedem često, vrlo je ukusna uz ćureća prsa, salatu i paradajz - otkrila je Marija kako izgleda njen jelovnik i dodala da za ručak uglavnom bira piletinu, svinjske krmenadle, biftek ili ribu.