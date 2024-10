Milica Todorović prijatelju u poverenju otkrila prelepe vesti iz porodičnog doma, slavlje u Kruševcu

Otac Milice Todorović Milan danas sa najbližima proslavlja veoma važan dan.

Naime, posle 40 godina karijere vreme je za odlazak u penziju.

Baš zbog ovog lepog povoda popularna pevačica propušta večerašnju proslavu 30. rođendana njenog velikog prijatelja i saradnika Stevana Radivojevića.

Frizer je okupio članove porodice, prijatelje i poslovne partnere u prestižnom, beogradskom restoranu, ali ipak izostale su neke njemu bitne dame, među kojima je i Milica Todorović.

On ju je pred prisutnim pripadnicima sedme sile pozvao kako bi otkrila zbog čega je sprečena da dođe na žurku, te je ona otkrila da je u porodičnom domu u Kruševcu.

Otac Milice Todorović od danas je zvanično penzioner, te je rešio da ovaj bitan trenutak u životu proslavi sa najmilijima.

Milan je penziju dočekao kao radnik jedne kruševačke benzinske pumpe, a ko god da je imao prilike sa njim da sarađuje za Todorovića ima samo reči hvale.







Podsećanja radi, pevačicin tata je pre nekoliko godina postao veoma popularan na Instagramu zbog humora i duhovitosti koje je ona sigurno od njega nasledila. Instagram

- Jao, još će ispasti da sam veća zvezda od Milice (smeh). Znam da sam popularan, to me moja žena i ćerka snimaju pa prave šegu sa mnom. Ljudima se to sviđa. Dolaze ovde, jer svi znaju gde radim - priča Milan.

- Dođu kolima, zaustave se i onda me snimaju za Instagram, Tiktok, slikaju se sa mnom. Meni je to simpatično, ne ljutim se - uz osmeh dodaje Milan za "Kurir".