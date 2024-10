Natašin bivši ludo je voleo voditeljku koju gledate svakog dana, pričalo se da su raskinuli zbog nje

Od 2015. do 2017. godine Nataša Bekvalac bila je u braku sa nekadašnjim rukometašem Ljubom Jovanovićem.

Iako ga svi pamtimo po tituli "bivši muž Nataše Bekvalac," proslavljeni sportista je pre pevačice ludo voleo jednu od najpopularnijih voditeljki današnjice. Luka Šarac

Reč je o voditeljki RTS-a Kristini Radenković koju svi obožavamo.

Voditeljka i bivši rukometaš upoznali su se u Novom Sadu u njihovim ranim dvadesetim godinama i tada su prvi put otpočeli ljubavnu vezu.

Voleli su se nekoliko godina, potom rastali, ali ih je sudbina dve godine nakon prvog raskida ponovo spojila.

- Jednom je neko lepo rekao da život nije ravna linija, a u mom slučaju ova izreka je i te kako tačna. Nakon svih uspona i padova koje smo zajedno prošli, slobodno mogu da tvrdim kako smo sada sazreli i mi, ali i naš odnos.

Sve uobičajene razmirice rešavamo razgovorom, a tada je veća odgovornost na Ljubi jer mora da se nosi s mojom tvrdoglavošću.

Čini mi se da je na dobrom putu da pronađe recept kako da obuzda moj ponekada neobuzdan temperament - pričala je tada voditeljka za "Story".

"U Ljubi pre svega imam istinskog prijatelja za ceo život. Srećna sam i ponosna na naš odnos. On u meni uspeva da probudi neka od najlepših ljubavnih osećanja i hvala mu na tome.







Sada kada razmišljam o našoj vezi i pravim retrospektivu, shvatam da smo jedno kraj drugog emotivno sazreli i da je to što smo ponovo zajedno možda i najlepša stvar koja je mogla da nam se desi u ovom trenutku.

A sve se dogodilo spontano - govorila je tada zaljubljena Kristina, dok je bivši muž Nataše Bekvalac u periodu dok su bili razdvojeni priznao da je baš ona jedina žena koju je voleo.

- Do sada sam samo jednom iskreno voleo. To ne znači da sam se u ostalim vezama pretvarao, ali jednu novinarku voleo sam najintenzivnije i najduže - rekao je on tada za pomenuti magazin.

Nikola Ristić

Međutim, ni drugi put ljubav između Kristine i Ljube nije opstala. Nakon raskida voditeljka je upoznala Nikolu Radojevića, sadašnjeg nevenčanog supruga, u kojem je pronašla muškarca svog života i sa njim dobila dvoje dece, ćerku Taru i sina Rogana.

Ljuba Jovanović je, posle kraha veze sa Kristinom, ubrzo ponovo dospeo na stranice štampe i to zbog veze sa pevačicom Natašom Bekvalac.

O ovom ljubavnom trouglu kružile su mnoge spekulacije, pa se tako šuškalo da je Ljuba otpočeo vezu sa Natašom pre nego što je u potpunosti raskrstio sa Kristinom, te da ga je voditeljka, kad je to saznala, izbacila iz stana.

Ona, međutim, nije želela da pridaje značaj glasinama, već je samo potvdila da više nisu u vezi i poželela mu sreću sa pevačicom.

- Tačno je da smo Ljuba i ja bili zajedno. Ali više nismo. Želim mu svu sreću sa Natašom - rekla je tada Kristina Radenković za domaće medije.