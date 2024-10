Jeleni Karleuši vraćen Jutjub kanal: Oglasio se i Futa, dao svoj komentar

U avgustu prošle godine, neposredno pre objavljivanja albuma “Alfa” i ”Omega”, Jelena Karleuša je ostala bez zvaničnog Jutjub kanala. Kurir TV printscreen

Iza gašenja kanala muzičke zvezde, nije tajna, stajao je Aleksandar Radulović Futa. Priznati kompozitor i muž Marine Tucaković smatrao je da je reč o zloupotrebi autorskih prava koja njegova pokojna supruga ima na pesme popularne pevačice.

- Ima dosta ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj javašluk koji se tiče prisvajanja prava od strane pevača nema smisla – rekao je tada Futa za Nova.rs.

Istovremeno, istakao je da poštuje autorska prava Marine Tucaković i njihovog sina Milana Laće Radulovića.

- Moj kanal uskoro će biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira, ali mu to, naravno, neće poći za rukom. Umesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo pohlepno lice. Njime se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti – uzvratila je pevačica. Kurir TV

Nove projekte objavila je na novom kanalu, koji ima 100 000 pratilaca, a godinu dana kasnije uspela je da povrati stari, na kojem se nalazi njena diskografija – doneo je Informer najnovije informacije u vezi ovog slučaja.

Tim povodom novinari su kontaktirali Futu, sa molbom da prokomentariše aktuelnu vest, ali on nije bio raspoložen za razgovor.

- Ne znam, ne prtim te stvari. U svakom slučaju, nemam komentar. Time se bavi moja pravna služba – poručio je kompozitor.