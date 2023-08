Karleuša i Futa zaratili oko autorskih prava, pevačica otkrila pozadinu: Ucenjuje me, pokazao je svoje bolesno gramzivo lice!

Karleuša i Futa zaratili oko autorskih prava

Aleksandar Radulović Futa ugasio je Jeleni Karleuši YouTube kanal. Priznati kompozitor i muž Marine Tucaković navodi da je reč o zloupotrebi autorskih prava koja njegova pokojna supruga ima na pesme popularne pevačice. Arhiva Novosti

- Ima dosta ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj javašluk koji se tiče prisvajanja prava od strane pevača nema smisla – rekao je Futa za Nova.rs, ističući da poštuje autorska prava Marine Tucaković i njihovog sina Milana Laće Radulovića.

Jelena Karleuša se odmah oglasila. Nije krila razočarenje u izjavi za Telegraf, koju je ponovila na Instagramu. Instagram

- Moj kanal uskoro će biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira, ali mu to, naravno, neće poći za rukom. Umesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo pohlepno lice. Njime se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti – uzvratila je JK u svom stilu.

Mnogi su se zapitali zbog čega je došlo do sporne situacije, kada je poznato da je Jelena bila bliska sa Marinom i da joj je pružala veliku podršku tokom lečenja. Jedna je od retkih ličnosti sa javne scene koje su do kraja bile uz nju, a po želji porodice prisustvovala je i sahrani.

Navodno, Futu su zabolele Jelenine reči upućene pokojnom Laći koje možete pročitati OVDE. Instagram