Zbog dečka se posvađala sa ocem, Rada Manojlović jasna: On je moja srodna duša

Od kada se pojavila na estradnom nebu, Rada Manojlović nije krila koliko je vezana za primarnu porodicu, odnosno oca Radeta i sestru Maju.

Ipak, kao i u svakoj porodici i kod njih neretko dođe do rasprava, a pevačica priznaje da je ona uglavnom ta koja se ljuti na njene najmilije. Antonio Ahel/ATAImages

Tako je pre izvesnog vremena otac Rade Manojlović medijima otkrio nešto što nikako nije smeo, zbog čega se muzička zvezda mnogo naljutila, pa mu čak i uputila neke neprimerene reči.

O tome kakav odnos ima sa porodicom govorila je nedavno u jednoj emisiji, ističući da je svesna da je mnogo teško biti u njenom okruženju i da se neretko pokaje za ono što izgovori sestri, ocu ili nekome ko joj je važan:

- Ja sam prema pogrešnim ljudima baksuz, moram da priznam, prema najmilijima. Prema sestri, prema nekome ko me diže iz blata.

Posle mi bude mnogo krivo, pa se izvinjavam. Kako kaže Šojić, moja srodna duša. "Naizvinjavali smo se, Pantiću, i naobjašnjavali."

Jednom sam se na tatu brecnula, to sebi nisam mogla da oprostim godinama. Znaš koliko sam mu se izvinjavala, a šta meni to treba i to zbog nekog momka.

Zbog nekog glupog naslova u novinama, ja krila da imam dečka, a njega pozvali novinari, on sve ispričao kako je bio kod nas kući.

I tako smo se oko toga malo sporečkali, ali posle, mislim se, nema veće gluposti.







Boško Karanović

Otac Rade Manojlović ćerki nije zamerio ni neprimerene reči, ni burnu reakciju jer razume da je i on pogrešio.

Iako je to tada bilo za njih neprijatno iskustvo, danas se kroz osmeh prisećaju svega i taj događaj doživljavaju kao anegdotu.