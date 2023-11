Rada Manojlović: Bila sam ljuta na oca, godinu dana posle majčine smrti u kuću je doveo...

Folk zvezda Rada Manojlović rano je ostala bez majke. Imala je samo 19 godina. Svoju bol nikad nije skrivala, često bi u emisijama i zaplakala kada je pričala o njoj. BlicTV printscreen

- Umrla mi je na rukama. Tu bol sam potisnula duboko u sebi da bih mogla da nastavim da živim i funkcionišem. Trudim se da ne razmišljam o tom gubitku, ali se svakog dana setim moje Mirjane – rekla je pevačica jednom prilikom.

Nedavno je otkrila i kako su ona i sestra Maja prihvatile drugu ženu koju je otac doveo.

- Sestra je imala 17 godina kada nam je mama preminula. Ona je bila veoma vezana za nju, a ja sam više bila tatina ćerka. Do 17. godine nije mogla da zaspi bez mame. Kao da joj je deo srca i tela otišao sa njom. Ja sam tad već zarađivala, borila se... Otac jeste bio tu, ali on je posle godinu dana doveo drugu ženu u kuću, tako da je njemu bilo lepo. Privatna arhiva

Na pitanje voditelja kako je reagovala na novonastalu situaciju, Rada je iskreno odgovorila:

- Bila sam jako ljuta, o tome sam i otvoreno pričala. Ne možeš da budeš srećan kada vidiš drugu ženu u kuhinji, za šporetom za kojim je stajala tvoja majka. Imali smo taj period odbacivanja, odbijanja... Ali, Suzana nikad nije insistirala da je zovemo majkom, niti se postavila kao autoritet. Uvek je bila drugarica i vremenom smo je tako prihvatile. Trebalo nam je dve, tri godine da shvatimo da je ona tu iz ljubavi prema tati, iz najbolje namere.

Ipak, nije im bilo svejedno. Dejan Milićević

- Kad smo shvatile da je srećan sa njom, naravno da nam je bilo krivo. Ali, ne možemo da prekinemo život, ne možemo živi da se sahranimo. Naravno, praznina uvek ostaje.

Da li im se otac možda izvinio zbog toga, interesovalo je voditelja.





- Tata nije taj lik. Moram da stanem u njegovu odbranu, jer i ja sam povukla na njega. On je pomalo sebičan i previše svoj da bi ga zanimala mišljenja drugih osoba. To i mene drži, da me ne ubode baš svako u srce, da ne padnem posle svake izdaje... Prilično gleda svoja posla i trudi se da udovolji sebi. Ne znam da li je to dobra ili loša osobina – ispričala je Rada.