Veliko bravo: Nemanja Vidić ocu preminulog saigrača kupio stan, o tome nikad nije govorio

Nemanja Vidić, bivši reprezentativac Srbije, od prvog dana svoje karijere uživa veliko poštovanje među navijačima, ali i šire. Oni koji ga poznaju kažu da je gospodin kakav se retko sreće. Tome u prilog govori svaki njegov javni nastup, stil života, kao i činjenica da brak i porodicu smatra svetinjom. Profimedia

Nemanja i Ana Vidić upoznali su se pre skoro dve decenije, kada je on bio prvotimac Mančester junajteda, a ona apsolvent Ekonomskog fakulteta. Posle godinu dana zabavljanja venčali su se na Zlatiboru, a zajednički život započeli u Engleskoj.

Imaju tri sina, Luku, Petra i Stefana, koji su od tate nasledili ljubav prema fudbalu.

Svih ovih godina, uprkos slavi i bogatstvu, Nemanja Vidić se trudio da vodi miran i povučen život. Ni njegova supruga nije tipična žena fudblera. Skromna je, diskretna i retko se pojavljuje na javnim dešavanjima.

Legendarni fudbaler retko daje intervjue, još ređe govori o privatnom životu, a ponajmanje o dobrim delima koje je učinio.Stoga ne čudi što je tek sada otkrivena tužna priča s početka njegove karijere, dok je još igrao na Marakani.

Kada je 2000. godine došao u Crvenu zvezdu Nemanja Vidić se sprijateljio sa Vladom Dimitrijevićem. Njihovo drugarstvo okončano je prerano, 1. oktobra 2001. godine.

Naime, pri kraju treninga Vlada se samo srušio na zemlju. Svi prisutni, zajedno sa Draganom Džajićem koji je strčao sa tribina, pokušali su da mu pomognu i održe ga u životu do dolaska ekipe hitne pomoći.

Međutim, mladi fudblaer preminuo je na putu do Urgentnog centra, i to na rukama Vidića koji je ostao sa njim do poslednjeg trenutka.







Kasnije je Nemanja razgovarao sa Nedeljkom Dimitrijevićem, Vladinim ocem i rekao mu da otvori devizni račun. On je to i učinio, uveren da će mu prijatelj njegovog sina uplatiti nekoliko hiljada evra da imaju za prvo vreme.

Zaprepastio se kada mu je službenica u banci saopštila da na računu ima 126.000 evra. Odmah je pozvao Nemanju da mu se zahvali, a ovaj ga je posavetovao da kupi stan u Beogradu. I da, ukoliko mu nedostaje još novca, samo javi.

Nedeljko je kupio stan i to broj 15. Baš onaj broj koji je Vidić nosio na leđima.