Trenirala je sa Ivanom Španović: Državna rekorderka u atletici, ogrnuta zastavom, ušla u rijaliti

U svetu atletike uz njeno ime ide i odrednica – državna rekorderka u brzom hodanju. Zapažene uspehe ostvarila je i kao reprezentativka naše zemlje. Širom sveta s ponosom je nosila zastavu Srbije, a ogrnuta zastavom Dušica Topić ušla je i u rijaliti “Farma”. M.P. ATA Images

U narednim mesecima Dušica će se predstaviti javnosti privatno, dok je njena zvanična biografija i ranije bila poznata ljubiteljima atletike.

Dušica Topić je rekorderka Srbije u brzom hodanju na 50 kilometara, sa vremenom 4,30,43 sata.

Zapažene uspehe ostvarila je i na Evropskom prvenstvu, gde je u konkurenciji 40 takmičarki osvojila deveto mesto. Antonio Ahel/ATAImages

Često je imala probleme sa povredama, koje su podrazumevale dugotrajan oporavak, ali uvek se vraćala sportu.

Volja je ključni momenat do te mere da nema odustajanja u bilo čemu što me motiviše. Ta sila iznutra, ljubav koja prelazi u strast, ili strast koja prelazi u ljubav, to je nešto što me vodi kroz život.

Iako joj je velika želja bila da učestvuje na Olimpijskim igrama u Parizu, to se ipak nije desilo.

U međuvremenu se posvetila trenerskom pozivu, tačnije radu sa najmlađima.

- Želja mi je da decu naučim da zavole sport i da baveći se njime usvoje zdrave stilove života – poručila je Dušica Topić, koja je tokom aktivne karijere trenirala sa Ivanom Španović.