Otac ju je otpisao: Na ostavinskoj raspravi Maja Volk saznala potresnu istinu

Maja Volk je jedna od najsvestranijih, pa i najobrazovanijih ličnosti u Srbiji. Diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je do penzije radila kao profesor. U njenoj impresivnoj biografiji navodi se da ima dva doktorata, da svira gitaru, da je spisateljica, da govori nekoliko svetskih jezika... Instagram

Poslednjih godina promoter je zdravog života. Budući da se izborila sa kancerom, sama je najbolja “reklama” za savete koje deli, pre svega o ishrani.

Maja Volk rođena je u porodici cenjenoj u umetničkim krugovima. Majka Mirjana Kodžić bila je glumačka zvezda nekadašnje Jugoslavije. Otac Petar Volk karijeru je izgradio kao pozorišni i filmski kritičar, istoričar i teoretičar.

Iako bi mnogi rekli da je njihova jedinica imala predivno detinjstvo i lagodan put, ispostavilo se da nije tako.

U knjizi “Kako sam osvojila trajno zdravlje”, Maja je svedočila da je kao mala bila surovo kažnjavana od strane roditelja, te da je trpela razne vidove zlostavljanja.

Ipak, kada je pre tri godine preminuo Petar Volk, njegova ćerka je zajedno sa svojom decom prisustvovala njegovoj sahrani u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a tom prilikom održala je i emotivan govor.

Mada se stekao utisak da su pred kraj njegovog života izgladili sve nesporazume, sudeći po onome što je Maja Volk rekla u podkastu “Sada i ovde”, kod Snežane Dakić, izgleda da nije tako.

- Kada sam se razbolela, moj rođeni otac me je otpisao. Bio je ubeđen da ću da umrem. Baš tada, dok sam ležala na onkologiji, napravio je ugovor o doživotnom izdržavanju sa novom ženom. I to me je, možda, najviše pogodilo.







Punih deset godina Maja o tome ništa nije znala, sve do očeve smrti.

- Nisam ni znala da je umro, ona mi nije javila – priznala je jedinica profesora Petra Volka, a novi šok usledio je nešto kasnije.

- Kada smo došli na ostavinsku raspravu i kada sam videla datum sačinjavanja ugovora, nije mi bilo dobro. Dok sam ja ležala na onkologiji on je razmišljao kako sebe da obezbedi. Ja sam njega morala da tešim. Zaboga, šta će on kad ja umrem.

Na kraju razgovora, Maja Volk je dodala:

- Ukoliko pričamo o muško-ženskim odnosima, nije pitanje zašto ja nalećem na idiote, nego zašto se oni meni dopadaju.Volim egomanijake, jer je on bio prvi.