Dragana Mirković: Nije tačno da prekidam karijeru, zaljubljena sam!

Dragana Mirković ljubav nikada nije krila od javnosti, pa tako ni teške emotivne trenutke kroz koje je prolazila početkom ove godine, kada je stavila tačku na dve i po decenije dug brak.

Muzička diva već tri godine sa suprugom Tonijem Bijelićem nije živela pod istim krovom, ali u nadi da će se stvari među njima srediti. Ipak, do toga nije došlo. Antonio Ahel/ATAImages

Nije sve tako crno u pevačicinom životu, jer je ovog leta nastupala širom Balkana i postavljala rekorde o kojima mnoge njene kolege mogu samo da maštaju.

Prethodne nedelje prošetala je crvenim tepihom u srpskoj prestonici na otvaranju Plave dvorane Sava-centra, a kako je njen omiljeni kolega Zdravko Čolić održavao koncert znalo se da će Mirkovićeva biti jedna od najveselijih.

Snimci kako đuska uz Čoline vanvremenske hitove postali su viralni na društvenim mrežama, a muzička zvezda je sada otkrila odakle joj u šestoj deceniji toliko energije:

- Moja energija se nikad neće ugasiti, ja sam zaljubljenik u ljude, u muziku, svoju publiku. Ja sam generalno jedna jako vesela i pozitivna osoba.

Baš to me i drži u ovim godinama, da imam toliko energije da su svi prosto zaprepašćeni da li je to moguće, ali to samo ljubav može da uradi.

Kažem, mnogo volim muziku i publiku, tako da moram da naglasim da nije tačno da prekidam karijeru, naprotiv - bila je iskrena pevačica. Antonio Ahel/ATAImages

Dragana Mirković ljubav prema deci, životu, publici, roditeljima uvek je iskazivala i neretko isticala da su upravo emocije ono što nju pokreće i vodi kroz život.





Ko zna, možda uskoro pronađe i ljubav u nekom muškarcu, za pravu sreću nikada nije kasno.