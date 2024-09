Rambo Amadeus uputio poslednje reči Bori: To smo do danas znali samo ti i ja, kada su ga hapsili ti si bio taj...

Od trenutka kada je objavljena vest o smrti Bore Đorđevića, brojne poznate ličnosti su se oprostile javno od čuvenog muzičara. Među njima je i Rambo Amadeus koji je na svom Fejsbuk profilu ostavio emotivnu poruku. Arhiva HELLO!

U otvorenom pismu, koje je naslovio rečima „Jedna suza za Boru”, Rambo se prisetio prvog susreta sa frontmenom „Riblje čorbe”.

- Dragi Boro, za tebe i tvoj „Rokenrol za kućni savet” sam znao davno pre našeg susreta u kancelariji PGP-a, davne 1988. godine, dok su urednici većali šta da rade, zatečeni mojim materijalom za prvu ploču.

- Tada si bio u naponu snage, na vrhuncu karijere. Velika, prava zvezda, a ponašao si se kao dečak, neposredno i blagonaklono, baš kao da smo stari drugari – napisao je Rambo Amadeus, pa dodao kako je Bora dao sve od sebe da ubedi urednike da mu „otvore vrata”. Antonio Ahel/ATA Images

Godinu dana kasnije pozvao je slavnog rokera da mu gostuje na ploči ne bi li, kako je naveo, malo avanzovao na račun njegove popularnosti.

Oberučke si prihvatio, bez ikakvih potpitanja. Nisi čak tražio ni jedno slovo teksta da se menja, obzirno poštujući moj „pesnički” rukopis.

Sledeći put su se sreli na koncertu na Tašu.

- Od silne treme mi je pripalo loše, pružio sam se na pod. Ti i Gaga ste prvi skočili, prišli, masirali me, donosili vodu sa šećerom, zabrinuti, vrlo nežni, kao da sam vam rod rođeni. Uspeli ste da me povratite i osposobite za nastup.

Ono što je Rambo Amadeus posebno želeo da istakne, jeste činjenica da je početkom rata u Bosni, kada je njihovog zajedničkog poznanika u Mostaru uhapsila JNA, Bora prvi priskočio u pomoć.





- Da ne davim detaljima, našeg druga su na lično Tvoju intervenciju pustili istog dana popodne. Zauzeo si se u to gadno i opasno vreme za „nekog tamo, s one strane”. To smo do danas znali samo ti i ja, i naš oslobođeni drugar. Mislim da je sasvim umesno da od danas to zna i još poneko. ATA Images

Na kraju otvorenog pisma Rambo Amadeus je poručio da će Boru pamtiti kao nežnog, skromnog i dobrog čoveka, uglavnom na svoju štetu.

- Naposletku, tvoj veliki, grandiozni stih sve lepo kaže, onome ko zna da sluša: „A sebe bih na poklon dao bilo kome, jer niko od nas ne zna moje brodolome”.