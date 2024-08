Novak zadao bratu težak udarac, Đorđe ne zna šta ga je snašlo

Novak i Đorđe Đoković glavna su tema u medijima. Uvek složni i na istoj strani braća su se, možda po prvi put, našla u većem problemu. gde su jedan naspram drugog. Sean M. Haffey/Getty Images

Naime, činjenica da Novak Đoković neće učestvovati na ovogodišnjem "Serbia open" imaće ogroman uticaj na kvalitet tunira, interesovanje publike, sponzora i svega ostalog što prati ovu manifestaciju.

To znači da će u najvećem problemu biti niko drugi do direktor ovog turnira Đorđe Đoković, brat najboljeg tenisera svih vremena.

Biće izuzetno teško privući - kako publiku, tako i teniske asove da se upute put prestonice Srbije, pa je to izazov za prvog čoveka turnira.

Novak nije mogao da potvrdno odgovori na poziv za učešće u Beogradu, a razlog je zgusnut raspored.

- Nažalost, ove godine neću igrati na tom turniru, ali želim sav uspeh organizatorima, Nadam se da će ostali srpski teniseri igrati, da će biti neko zvučnije ime.

Nezgodna je nedelja, pred masters u Torinu, pred kraj je sezone. Mnogi završavaju sezonu posle Bersija... Videćemo šta će biti, siguran sam da će biti uspešno - izjavio je Đoković i osvrnuo se i na sam turnir. Antonio Ahel/ATAImages

- To je Đoletov projekat, od početka do kraja radi na tome sa svojim timom. Drago mi je, jer on i njegov tim rade dobar posao, znaju kako da organizuju dobar turnir.

Beograd se pokazao kao grad koji ima tenisku kulturu, imali smo odlične turnire - zaključio je srpski as.





(Kurir)