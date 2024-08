Kolegama je teško to da izgovore, ali... Istina o uspehu Aleksandre Prijović ugledala svetlost dana

O uspehu Aleksandre Prijović ne prestaje da se priča.

I dok ona skoro godinu dana bez prestanka puni hale po Srbiji i regionu na turneji „Od istoka do zapada“, većina kolega do sada joj je čestitala na enormnom uspehu, a među onima koji nisu ostali imuni na njen uspeh je i Dragan Stojković Bosanac koji je dao svoj sud. M.M./ATAImages

U moru pohvala, ali i ponekih zavidnih komentara, producent sa višedecenijskim iskustvom otkrio je šta se krije iza neverovatne pomame za mladom pevačicom.

- Mi treba da, koliko god je teško kolegama i koleginicama pevačima da to izgovore, to treba da podržimo, ona je proizvod Srbije, to treba bodriti i političari bi trebalo da se zamisle kada bi oni mogli ovde da napune halu, a kamoli u Hrvatskoj i Bosni.

Mislim da je ona napravila nešto što je za respekt, sem ako bude mogla da podnese takvu količinu udara kao cunami, a kako će izneti kada se sve završi, videćemo gde je - rekao je Bosanac.

Stojković je dodao da njen talenat i trud nisu jedini faktori uspeha.

- Da budemo jasni, ona je i snaja jedne od najpoznatijih jugoslovenskih pevačica i tenisera. Ne znam da li ima uticaja, ali svi je znaju tako.

To je kao problem dece poznatih roditelja, ja želim njoj puno sreće i uspeha, da je grlo služi, pune hale kao što će i biti, pa neka se zamislimo svi, ali to je za respekt i bravo, Prijovićka - poručio je nedavno u emisiji „Zvezde Granda specijal“. Antonio Ahel/ATA Images