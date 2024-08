Supruga Gorana Ivaniševića neutešna, posle majke, smrt joj je uzela i njega: Moj najdraži...

Supruga Gorana Ivaniševića prelepa Nives 2020. godine izgubila je voljenu majku, od čije se smrti nikada u potpunosti nije oporavila.

Radijska voditeljka izuzetno je vezana sa svoje najmilije i gubitak majke veoma je teško podnela.

„Ima jedna žena.. koja nikad nikom ništa loše nije učinila. Koja je uvek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad niko drugi to nije mogao videti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čoveka, nije mogla podneti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe.

A kao mama... puuuuna kuća smeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmerena na centar sveta (mene i brata).

Ona mama za koju možeš reći: 'E, da je barem to moja mama'. E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lepih uspomena da živim tri života i dalje bih se mogla sećati lepih stvari.

Zato glava gore, kao što bi ona to volela i tražila od mene i ako me nešto naučila, to je da budem jaka i kad se lomim.

Hvala što si bila baš moja mama, što si baš moj život učinila takvim da ga nikad ne bih menjala ni sa kim. Ti si sve. Kraljica, majka, žena, uzor.

I kako bi rekle sve ove jake koje volim i znam: Putuj, Mamice! Volim te", napisala je Nives pre sada već pune četiri godine za svoju voljenu majku Vesnu Čanović.

Nažalost, ovog leta supruga Gorana Ivaniševića suočava se sa još jednim velikom gubitkom. Punih 14 godina Nives je pored sebe imala svog vernog prijatelja Marlija, koji je preminuo.





„Hvala ti, moj najdraži nasmejani prijatelju. 30.11.2010 – 19.08.2024. MARLI", napisala je Nives uz objavu i rastužila sve svoje pratioce.