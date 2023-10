Noletov trener zna šta je luksuzan život: Goran Ivanišević otvorio vrata impresivnog dom

Dom Gorana Ivaniševića je kao iz snova

Goran Ivanišević osvajanjem Vimbldona upisao se u istoriju "belog sporta"! Od 2019. godine trener je najboljeg tenisera na svetu, Novaka Đokovića sa kojim često na sav glas razgovara tokom napornih mečeva i bodri Noleta na tribinama kao niko do sada. Photo by Quinn Rooney /Getty Images via Guliver

O privatnom životu Ivaniševića malo se zna. Emotivnu sreću pronašao je kraj voditeljke Nives Čanović, koja važi za jednu od najlepših Hrvatica.

Par je krajem 2017. godine u tajnosti organizovao venčanje u jednom zagrebačkom restoranu, a da je postala gospođa Ivanišević Nives je dala naslutiti zajedničkom fotografijom sa slavlja, pored koje je napisala stihove popularne pesme Petra Graša: „Ako te pitaju moja ljubavi je l' nam lepo, reci – jeste, imamo na svetu sve“. Instagram

Iako ne pričaju previše o svojoj intimi, s vremena na vreme na Instagram profilu Ivaniševićeve supruge možemo da vidimo po neki detalj iz porodičnog doma, gde brižljivo čuvaju sina Olivera, daleko od medijskog prostora. Instagram

Osim raskošnog doma, u kome dominira siva i bež boja, velike prostorije sa neobičnim slikama i bojama na zidu, Ivaniševići imaju veliku i lepu terasu.

Instagram

Na nekoliko objava je Nives pokazala da baš ovde često provode vreme, a tamo su slavili i rođendan Olivera. Instagram Instagram