Porodila se Vanja Nenadić, zna se i pol bebe!

Porodila se Vanja Nenadić

Glumica Vanja Nenadić njen partner, glumac Marko Todorović postali su roditelji dečaka, a ponosni tata je slavio rođenje naslednika sa porodicom i prijateljima do zore.

Kako se može videti na Instagramu, Marku su gosti cepali majicu, baš kako običaji i nalažu, a Vanja je trenutke sa proslave podelila na svom nalogu.

Simpatična Somborka godinama je u vezi sa kolegom iz Crne Gore Markom Todorovićem, pa vest o prinovi nije bila iznenađenje. vanjanj/instagram

Vanja i Marko, pre nego što su otpočeli vezu bili su dobri drugovi. Brzo su počeli da žive zajedno, a prošlog avgusta su se verili tokom boravka u Londonu.

Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve praraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to – otkrila je Vanja krajem prošle godine.

Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri predstave „Božanstvena komedija”, u njihovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu. O svom zajedničkom životu samo su kratko rekli – To je jedna mirna luka. M.M./ATAImages

Osim što uživa u ljubavi, mladi par paralelno gradi uspešne karijere.





Vanju Nenadić ovih dana gledamo u seriji „Tajna vinove loze”, gde joj Vojin Ćetković igra oca.

S druge strane, Marko Todorović je ostvario zapažene uloge u projektima „Koža”, „Ubice mog oca”, „Pad”...