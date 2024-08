Saša Popović nije dobro, prebačen u bolnicu u inostranstvo

Zdravlje Saše Popovića već neko vreme je narušeno i direktor "Granda" mesecima se kreće pomoću štaka.

Saša je u maju doživeo nezgodu kada je pao niz stepenice u svom domu i tom prilikom polomio nogu. Kada je otišao na kontrolu, doktori su videli da tu nešto nije kako treba i predložili su mu da lečenje nastavi u inostranstvu. Antonio Ahel/ATAImages

Kako saznaje novi Svet Saša je odmah spakovao kofere i anagažovao najbolje lekare. Sa njim je u Nemačku otišla i njegova voljena supruga Suzana.

- Saša teško podnosi kada nije dobro jer je on čovek od akcije. Njega ne drži mesto i sve konce voli da drži u svojim rukama, zato i jeste tako uspešan. Kada je polomio nogu, i to pred samo finale "Zvezda Granda", baš se iznervirao, ali ga to nije sprečilo da bude prisutan i sve obaveze završi do kraja - rekao je izvor ovog lista.

- Međutim, kada je na kontroli ustanovljeno da nije sve kako treba i da će oporavak duže trajati, baš ga je pogodilo. Ovog leta mora je da preskoči odmor i da se posveti zdravlju i oporavku. Suzana mu je najveća motivacija i ne odvaja se od njega. Antonio Ahel/ATAImages

Suzana je optimista i lagana je, ona je tu da ga smiri i njegov je glas razuma, tako da se i sama odrekla godišnjeg odmora jer ne želi Sašu ni na trenutak da ostavi samog.

Želimo Saši brz oporavak. Ata Images/Antonio Ahel