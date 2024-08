Ko je Uroš Stevanović, čovek koji je Srbiju iz nemoguće pozicije odveo na zlatni tron Olimpijskih igara?

Svi se pitaju ko je Uroš Stevanović, čovek koji je na čelu vaterpolo reprezentacije i koji je ispisao istoriju srpskog sporta?

Stevanović je na mestu selektora nasledio legendarnog Dejana Savića, a dobio je najteži mogući zadatak. Profimedia

Najuspešniji vaterpolo selektor Srbije je odlučio da završi svoj mandat na klupi, a i on je imao puno poverenje u Stevanovića.

Bio je to nekako logičan sled događaja, a Stevanović je izjavom nakon preokreta podsetio na to kako je ranije govorio Savić. Bez ikakve zadrške, kratko, jasno i ujedno duhovito. To je jedna od crta ličnosti pravog vođe.

Upravo mu je Savić među prvima i čestitao kada je postao selektor.

- Videli smo se ubrzo posle zvanične promocije i pre nego što sam izašao sa spiskovima, planom i programom.

Njegovi saveti su neprocenjivi a podrška nije uopšte bila upitna – rekao je Stevanović za Nova.rs početkom 2023. godine.

Uroš Stevanović je postigao neverovatan uspeh

Ko je Uroš Stevanović, 40-godišnjak koji je 8. oktobra 2022. na sebe preuzeo nezahvalan zadatak da posle svih uspeha Dejana Savića pokuša da nakon tri velika razočaranja reprezentaciju vrati na staze stare slave i uključi se u borbu za odbranu titule olimpijskih šampiona?

Trenerskim poslom počeo je da se bavi kao izuzetno mlad, pošto je sa 24 godine počeo da sa klupe predvodi mlađe selekcije Crvene zvezde.





Dve godine je bio među crveno-belima, posle čega je usledio prelazak u Partizan u kom je od 2008. do 2013. godine radio gotovo sve moguće poslove – počeo je kao trener mlađih kategorija (od 2008. do 2011. godine), simultano je od 2009. do 2013. radio i u prvom timu, gde je 2012. dobio i prvu priliku da se okuša kao prvi trener, i sa Partizanom je osvojio Kup Srbije, a na to je dodao i tri titule kao pomoćni trener. Antonio Ahel/ATAImages

Sa crno-belima se kao pomoćnik Igora Milanovića popeo i na krov Evrope 2011. godine, a godinu dana ranije je oko vrata okačio i bronzu.

No, prava „eksplozija“ usledila je 2013. godine, kada je napravio najbolji potez karijere i seo na klupu Radničkog iz Kragujevca.

Samo godinu dana kasnije doneo je Kragujevčanima veliku radost – Radnički je u polufinalu Lige šampiona pregazio Partizan, ali je Barseloneta bila bolja u finalu i sprečila Stevanovića da se popne na krov Evrope prvi put kao samostalni trener.

Iz godine u godinu Kragujevčani su gradili najjači sistem u srpskom vaterpolu, i konstantno uspevali da zadrže sjajne rezultate, a Stevanović je 2021. godine svoje ime upisao zlatnim slovima u istoriju ne samo Kragujevca već i srpskog vaterpola.

Uroš Stevanović i dan-danas živi u srcu Šumadije, te mu komšije iz jednog od najpoznatijih naselja u Kragujevcu spremaju iznenđenje po povratku iz Pariza.

Ono što je sigurno jeste da je Srbija dobila momka koji ima sve predispozicije da na pravi način odmeni Savića, i to je već uradio na svom prvom ozbiljnom zadatku.