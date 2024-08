Ljubav rađa ljubav: Trudna Jovana Ljubisavljević, niko srećniji od Bogdana

Bogdan Srejović, bivši dečko Cece Ražnatović, 20. jula ove godine zakleo se na večnu ljubav dugogodišnjoj izabranici Jovani Ljubisavljević.

Intimna ceremonija venčanja odigrala se u manastiru Gračanica u prisustvu rođaka i bliskih prijatelja, a mlada je na sebi imala prelepu belu venčanicu širokog kroja.

Mladoženja je za ovu priliku odabrao teget odelo ispod kojeg je nosio belu košulju. Njihova sreća nije se mogla sakriti, a već tada pronele su se spekulacije da je voditeljka u blagoslovenom stanju.

Mediji su se trudili da dođu do prave informacije, a za portal „Republika” izvor blizak paru potvrdio je srećne vesti iako oni o tome nisu želeli da govore:

- Presrećni su, Jovana je zakoračila u treći mesec i do četvrtog meseca ne želi da to deli sa fanovima, ali to im je bila želja, ona je stalno ponavljala da želi da se ostvari u ulozi majke - rekao je za „Republiku” izvor blizak paru.

Čini se da su čekali da prođu čuvena tri meseca kada o trudnoći ne treba da se govori, pa su zato tek sada sa javnošću podelili da se njihova sreća uskoro uvećava.

Naime, na Instagram nalogu nekadašnje misice pojavila se fotografija sa venčanja na kojoj joj bivši dečko Cece Ražnatović ljubi stomak i fotografija ultrazvuka uz opis:

- Ljubav rađa ljubav. Instagram

Čestitke budućim roditeljima pristižu sa svih strana sveta, a da li je folk diva uputila lepe želje popularnom paru, sačekaćemo da saznamo.





Podsećanja radi, beogradski ugostitelj ima ćerku Iskru koju je dobio tokom emotivne veze sa Zoranom Tasovac, sadašnjom devojkom Saše Kovačevića, dok će Jovani ovo biti prvo dete.