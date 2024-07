Sram vas bilo! Ljutita Seka Aleksić podigla prašinu novom objavom, obratila se direktno NJIMA

Objava Seke Aleksić podigla prašinu na internetu

Seka Aleksić na društvenim mrežama često iznosi svoja mišljenja o različitim društvenim temama.

Vrlo je direktna i ne ustručava se da iskreno kaže šta joj se ne sviđa, a ume da stane i u odbranu svih za koje smatra da su na bilo koji način ugroženi, zbog čega je zaradila bezbroj simpatija i ogromno poštovanje.

Amir Hamzagic/ATAImages

Pošto je letnja sezona uveliko u toku i u medijima se često pominju takozvani paradajz-turisti, uglavnom u lošem kontekstu, pevačica je odlučila da i o tome prozbori koju. Bez dlake na jeziku.

“Ljudi, da li je moguće da čitam komentare u kojima se neki smeju onima koji su otišli na more i poneli svoju hranu, nemaju ležaljke, pa leže na peškirima, a otišli su sa decom? Pa, izvinite, da li je moguće da je to nekom predmet sprdnje”, zapitala se Seka u snimku na TikToku.

“Niko nije pomislio da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa pet ili petnaest zvezdica, da neke jedva krpe kraj sa krajem, a žele da priušte svojoj deci more, jer žele da vide more."

"Recimo, ja kao dete nisam videla more. Tek sa dvadeset nešto godina sam prvi put videla more, kad sam sama sebi to priuštila i zaradila novac.”





M.A.Ata Images

“Kako vam ništa nije sveto i kako vas nije sramota da se sprdate sa ljudima koji su otišli na more, sede na peškiru, na pesku i sami sebi spremaju hranu? Sram vas, bre, bilo!”, bila je oštra folk zvezda.

“Duša od žene!”, “Bože, koliko mi ne cenimo dovoljno Seku Aleksić”, “Svaka čast, carice!“, „Prizemna, normalna osoba”… Nijedan negativan komentar ispod snimka koji je, mora se priznati, podigao oblake prašine.