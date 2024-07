Kristina Kovač se vratila u Beograd, pa iskreno poručila: Svašta me savatalo

Kristina Kovač, koja je pre nekoliko godina sa porodicom napustila Srbiju i preselila se u Švedsku, ponovo je u rodnom gradu. Instagram

Prethodno je letovala u Dalmaciji, a pošto je veoma aktivna na društvenim mrežama, podelila je nekoliko fotografija sa odmora, na kojem je uživala sa suprugom i ćerkom od kojih se ne odvaja.

Poznata muzičarka, koja će ove godine proslaviti jubilarni 50. rođendan, nimalo nije opterećena fizičkim izgledom. Njenu odluku da stari prirodno, a godine nosi dostojanstveno, pozdravljaju mnoge žene koje je redovno prate na Instagramu.

„Meni divno, lepo, udobno i prijatno, imam miran san, seda, ne seda, koga briga”. „Prirodna žena”, „Godišnjica na pragu”, poručila je Krisitna Kovač.

Pevačicu nismo videli u Beogradu još od septembra 2022. godine, kada je doputovala na nekoliko dana kako bi prisustvovala sahrani svog oca Kornelija Kovača. Iako su mnogi očekivali da se sestre Aleksandra i Kristina, koje godinama nisu u dobrim odnosima, izmire u teškim trenucima za porodicu, to se ipak nije desilo.

Po svemu sudeći, od tada se ništa nije promenilo. No, možda hoće, budući da je Kristina Kovač trenutno ovde.

Prve utiske iz grada svoje mladosti podelila je u iskrenoj i emotivnoj objavi:

- Svašta me savatalo u BG-u, ali NE DAM SE. Zaustavi me žena na ulici danas da mi uputi tople reči – sve prati, sve zna, i tako iskreno pruža podršku, životnu – kao žena ženi. E, to su trenuci u kojima moje blesavo, otvoreno i iskreno prisustvo na mrežama ima svog smisla – jer pravi ljudi me zavole kao pravu osobu od krvi i mesa, uz sve mane i vrline, a ne kao neki izmišljeni alter ego besmislenog selebritija.