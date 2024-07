Finale Vimbldona može da počne: Kejt Midlton sa ćerkom Šarlot prati meč Đoković-Federer

Kejt Midlton je ponovo tu, i kao u dobra stara vremena prati finale Vimbldona,na kojem će Novak Đoković pokušati da dođe do osme titule. Protivnik u meču mu je Španac Karlos Alkaraz. Photo by Clive Brunskill Getty Images

Iako su mnogi sumnjali da će se to desiti finalu, kao i svake godine prisustvuje Kejt Midlton. Ona je, između ostalog, patron "All England Lawn Tennis and Golf kluba" na čijim se terenima održava teniski meč.

Princeza od Velsa, koja se već duže vreme bori sa rakom, poslednji put je viđena u javnosti pre mesec dana, na "Trooping the Colour".

Photo by Clive Brunskill Getty Images

U društvu ćerke, princeze Šarlot, Kejt Midlton se pojavila u kraljevskoj loži, odakle će pratiti finale u kojem će, nadamo se, pobediti naš najbolji teniser svih vremena. Photo by Clive Brunskill Getty Images