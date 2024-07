Bankrotirao sam, nisam imao ni za hranu: Bivši verenik Nikoline Pišek godinama ćutao, a onda sve izneo u javnost

Bivši verenik Nikoline Pišek otkrio istinu o hrvatskoj voditeljki

Nakon što je pre dve godine iznenada izgubila supruga, život Nikoline Pišek dospeo je pod lupu javnosti. Tako su, pored ostalog, znatiželju probudile njene nekadašnje veze i partneri. Mirko Tabašević

Pre nego što je počela da se zabavlja sa Vidojem Ristovićem, za koga se kasnije i udala, Nikolina je bila verenica hrvatskog ronioca Kristijana Curavića.

Posle tri godine strastvene veze par se rastao, o detaljima nikada nisu govorili, ostali su u korektnim odnosima, ali ne i u kontaktu.

Kada je Nikolina javno počela da se obračunava sa svekrom Viktorom Ristovićem, Kristijan je osetio potrebu da se javno oglasi i odbrani ugled bivše verenice. Privatna arhiva

Slikovito, Curavić je naveo jedan primer iz prošlosti kada je usled pogrešne poslovne odluke bankrotirao, te otkrio kako se Nikolina postavila i šta ga je savetovala.

– Nikolina je jedna od najlojalnijih osoba koje sam upoznao. Ne čujemo se više, ali pamtim je samo po dobru – počeo Curavić za Slobodnu Dalmaciju i dodao:

– Ona mi je rekla: “Molim te, idi u Norvešku, počeo si loše da utičeš na mene i moje dete radi te tvoje upornosti i guranja projekta koji u Hrvatskoj očigledno ne žele”. Shvatio sam da govori istinu i da i nju povlačim u ponor. Bila je uvek uz mene, ali baš zbog toga morao sam da je napustim i dam joj šansu da živi. Eto, tako sam izgubio i ljubav svog života. Nisam je ostavio zato što je nisam voleo, naprotiv, ostavio sam je jer sam je previše voleo, mogu reći da je ona bila ona prava. Jako je inteligentna, dobra i lojalna. Ali, nažalost, vreme je bilo krivo i razišli smo se – ispričao je bivši verenik Nikoline Pišek. Privatna arhiva

Pritisnut problemima, Curavić je prihvatio ponudu da se okuša u hrvatskom izdanju rijalitija “Farma”.







– Kada sada na to gledam, s ove pozicije, to mi baš i nije trebalo. Ali došla je ponuda s Nove TV, plaćali su me po danu i to dobro, a ja nisam imao izbora, trebao sam novac, i to samo da bih vraćao dugove. Ono što mi je ostalo sam potrošio na hranu.