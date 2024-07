Barbi čeka bebu! Margo Robi trudna, a evo ko je srećni otac

Margo Robi je trudna, preneli su sinoć vodeći svetski mediji. Glumica je presrećna, a najlepša osećanja preplavila su i njenog izabranika sa kojim se u javnosti pojavljuje samo u važnim prilikama. Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Suprug Margo Robi je producent Tom Akerli.

Par se upoznao 2013, na snimanju filma “Francuska svita”. Tri godine kasnije su se tajno venčali u Australiji.

– Bila sam slobodna devojka. Ideja o vezama terala me je na povraćanje. A onda mi se dogodio on. Dugo smo bili prijatelji. Uvek sam bila zaljubljena u njega, ali sam mislila: “Oh, on mi nikad ne bi uzvratio ljubav” –otkrila je jednom prilikom lepa glumica. JC Olivera/Getty Images

– Tom i ja se jako dobro slažemo pa mi je teško da poverujem da svi parovi nemaju takav odnos. Super je i što možemo da radimo zajedno i da razgovaramo o poslu pa je onda i rad mnogo zabavniji – rekla je svojevremeno Margo. Phillip Faraone/Getty Images