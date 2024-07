Mesec i po dana posle venčanja supruga Sergeja Trifunović podelila novosti: Mama ima mnogo talenata

Supruga Sergeja Trifunovića podelila novosti

Dama koja je Sergeja Trifunovića naterala da promeni status večitog neženje mlađa je od njega 23 godine i bukvalno ga vrti oko malog prsta. Instagram

Svi kažu da se popularni glumac promenio za 360 stepeni otkako je stao na ludi kamen, što i nije bilo tako davno, ali je sasvim dovoljno da zaključimo kako uživa u bračnom životu.

Isidora Mijanović, sada Trifunović, bavila se manekenstvom, u opisu njenog profila na Instagramu donedavno je stajalo da je “umetnik i reditelj muzičkih videa”, a kako je Hype televizija nedavno objavila, uključena je i u kreativne sektore njihove produkcijske kuće.

Supruga Sergeja Trifunovića sada je počela da radi i kao voditeljka, format Hype Box. Uglavnom razgovara sa bivšim rijaliti učesnicima.

A evo šta sada piše u opisu Isidorinog Instagram naloga: “Mommy has so many talents I can’t even begin to name them. Music Video Director.”

U prevodu, “Mama ima mnogo talenata, da ne mogu ni da ih imenujem. Reditelj muzičkih videa”.

Nas interesuje ono “mama”... Da nije u drugom stanju? Da li će nestašni Sergej uskoro postati tata? Pa, krajnje je vreme...





Instagram