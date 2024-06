Vesna de Vinča prvi put se udala u crnini: Bio je 20 godina stariji od mene, venčao nas je Bata Živojinović

Vesna de Vinča, novinarka i predsednica kompanije Miss Yu vodila je buran i uzbudljiv život. O tome svedoči i izjava koju je nedavno dala, a u kojoj navodi da je za svojih 66 godina mogla najmanje 14 puta da umre. Boško Karanović

Kad smo već kod brojki, da kažemo i to da se Vesna de Vinča udavala dva puta. Oba muža bili su ugledni novinari.

Čovek kome je prvi put rekla “da” bio je Milan Milićević Lango.

– Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega – priznala je Vesna u razgovoru za Informer.

– Venčao nas je Bata Živojinović, a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti.

Brak je potrajao sedam godina, a o tom periodu života Vesna de Vinča kaže:

– To je bila škola života koja je nastupila posle tatine smrti. Valjda mi je trebao neko stariji. Tu sam naučila šta ne želim od života.

– Brak s Langom je bio boemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života, jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se razvela. Boško Karanović

Milan Lango, koji je preminuo 1994 godine, bio je u braku sa čuvenom voditeljkom Dunjom Figenvald koja se zbog njega preselila iz Zagreba u Beograd. Dobilli su sina Istoka i ćerku Srnu.





Vesna se kasnije udala za Predraga Vitasa, o kome i danas govori sa ogromnom ljubavlju i poštovanjem. Taj brak je, nažalost, prekinuo njegov prerani odlazak, posle teške bolesti.

Da ga nikada nije prebolela pokazala je i tako što 26 godina posle njegove smrti nije skinula crninu. Privatna Arhiva