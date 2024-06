Ana Divac u kupaćem kostimu: Ponosno pokazala telo u 57. godini i poslala ženama moćnu poruku

Ana Divac u kupaćem kostimu poslala moćnu poruku

Ona je uspešna na svim poljima. Posvećena je majka, najveća je podrška svom suprugu, legendarnom košarkašu Vladi Divcu, a sada je ponovo pokazala da ženu ništa ne čini lepšom i moćnijom od samopouzdanja.

Ovog juna Ana Divac odmara se u Luštici, odakle je poslala moćnu poruku pratiocima na Instagramu, a naročito pratiteljkama.

Ata Images/B.P.

“Žena Vlade Divca u šestoj deceniji u kupaćem! Drage moje žene, da li ste ikada pročitale ovakve naslove za muškarce? Naravno da ne! U bilo kojoj deceniji možemo da budemo šta god mi želimo i hoćemo! I nemoj da vas niko plaši da sa godinama gubite nešto”, poručila je Ana.

“Sa godinama vam život postaje sve lepši i bogatiji, i sa godinama ste totalno ok da niste savršene, ali ste super same sebi. A za sve druge kako vas vide, to je apsolutno samo njihova lična percepcija.”

U komentarima su je podržale brojne pripadnice lepšeg pola, a javio se i jedan poznati gospodin. “Bravo, drugarice”, napisao joj je Jugoslav Karić.

Ana, koja je za ovaj potez dobila niz komplimenata, već neko vreme propagira "body positivity". Drugim rečima, uživa u svom telu, ne uređuje fotografije, nema filtera i fotošopa… Samo priroda, bez lažnog sjaja. Mirko Tabađević

Ako i ima nekih nedostataka, sa kojima se, uostalom, svako od nas suočava, bilo da je reč o višku kilograma ili celulitu, treba prihvatiti činjenicu da nismo savršeni i voleti sebe.





Baš kako je Ana Divac i rekla, sa godinama život postaje lepši i bogatiji.