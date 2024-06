Godinama ne pričaju, ali ovo nije mogla da odćuti: Ceca se javno obratila Dragani Mirković, poručila joj samo jedno

Ceca Ražnatović, kada sumira sve što je obeležilo prvu polovinu 2024. godine, ima bezbroj razloga da bude srećna i zadovoljna. Antonio Ahel/ATAImages

Na profesionalnom planu, u koji je uključila i voditeljski posao, sve se odvija na zavidnom nivou.

Mnogi kažu da nikada nije izgledala bolje, i zaista je teško poverovati da je nedavno napunila 51. godinu.

Osim toga, Ceca Ražnatović nedavno je dobila i trećeg unuka, nedugo zatim udala i ćerku, pa je razloga za slavlje bilo na pretek. Instagram

Venčanje Anastasije i Nemanje Gudelja bilo je, ujedno, povod da se u javnosti otvori tema koja je odavno javna tajna.

Naime, dobro je poznato da Ceca i Dragana Mirković godinama ne razgovaraju. Samim tim, malo ko je očekivao da će “luče iz Kasidola” Cecinoj naslednici čestitati sklapanje braka.

– Bilo mi je jako drago kad sam to čula. To je stvarno lep gest i samo lud čovek u tome može da vidi nešto loše. Naprotiv, Bogu hvala tako i treba da bude. To su neke lepe stvari. Žena je čestitala nešto što je lepo i što je bitno za moju porodicu. Dragani mnogo hvala – poručila je Ceca Ražnatović u razgovoru za Telegraf.rs. ATA Images

Aleksandar Radulović Futa nedavno je ispričao da Ceca i danas žali što nije snimila Draganinu pesmu “Pitaju me u mom kraju”, a ona o tome kaže:

– Ja to nikad nisam krila. Nije samo Draganina pesma u pitanju, nego izađe nešto novo ili mi Marina otpeva šta su napravili, a ja kažem: Pa, to je za mene – otkrila je Ceca uz smeh, pa se prisetila kako je u tim situacijama reagovala njena prijateljica.





– Marina je znala da mi kaže: Šta je, bre, tebi? Ne može sve za tebe. Jesam li ti napisala super pesme, šta hoćeš?

– Kad sam čula “Pitaju me u mom kraju” rekla sam: Futo, pa ovo je za mene. A on mi je odgovorio: Nije za tebe, za Draganu je, jesi li gluva – rekla je Ceca Ražnatović.