Imala sam potrebu da te pozovem i da ti kažem... Dragana otkrila detalje tajnog razgovora sa Cecom

Ceca Ražnatović i Dragana Mirković već godinama nisu u dobrim odnosima. Bilo je raznih spekulacija o uzroku sukoba, govorilo se i da bi moglo da dođe do pomirenja, ali se to do danas nije dogodilo. No, nekada su se dve velike zvezde sjajno slagale, čak postoji i fotografija iz davnih dana kako pevaju zajedno. Luka Šarac

Pričalo se da je problem zapravo bilo „preuzimanje trona”, odnosno da je Ceca svrgnula Draganu s prvog mesta na listi najpopularnijih pevačica. Međutim, nikada to nisu komentarisale.

Potom su se 2018. srele na snimanju novogodišnjeg programa RTS-a, kada je Dragana rekla Ceci: „O, pa dobro veče. Je l' se mi poznajemo ili se ne poznajemo?”. Koleginica joj je odgovorila: „Pa ne znam, ti odluči. Čas se poznajemo, čas se ne poznajemo”, odgovorila joj je Ceca, na šta se Dragana nadovezala: “Ja sam odlučila i rekla ‘dobro veče’, a sad... Kako ti želiš. Ja nemam problem te vrste”.

Kasnije je u jednoj emisiji Dragana prokomentarisala susret, a i dugogodišnji sukob:

– Sve datira od devedesetih, kada nije bilo nimalo naivno i kada sam ja doživljavala mnogo teških stvari od Cece i njene ekipe. Uvek sam birala put koji podrazumeva sklanjanje, ćutanje, godinama. Došao je trenutak kada je moja koleginica Ceca bila zabranjena na ovoj televiziji zbog nekih ružnih stvari koje je učinila čelnim ljudima, i u svim medijima u Srbiji, da se razumemo.

– Tada je mene zvala i rekla: ‘Imala sam potrebu da te pozovem i da ti kažem da sam fascinirana time što nemaš ni gram sujete u sebi, kao koleginica, i da sam ja više ispoštovana na tvojoj televiziji nego ti sama’ – ispričala je folk diva.

– Ja sam tada samo pokazala kakav sam čovek i kakva sam koleginica. Posle toga je opet sve došlo na staro. Opet sam preživljavala svašta od njenih ljudi, i svi znamo ko su ti ljudi i kako je išlo. Iskreno, mnogo mi je teško da pričam o tome, ali sam izdržala. Ćutala sam i ćutala. I evo, sad smo se srele posle toliko godina i smatrala sam da je najnormalnije ljubazno, kulturno reći nekome dobro veče.