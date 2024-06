Pogled na London od milion dolara: U ovom apartmanu uživa Željko Mitrović

Željko Mitrović boravi u Londonu, gde pregovara o licencnim predstavama za budući Odeon teatar. Instagram

Reč je o inovativnom kulturnom mestu koje će, kako je najavio, na repertoaru imati mjuzikle, rok koncerte i hologramske spektakle.

Prvi čovek Pinka u predahu od poslovnih obaveza, koristi priliku da uživa u lepotama britanske prestonice, gde se oseća kao kod kuće.

Kako mu protiču časovi dokolice podelio je sa pratiocima na Instagramu, koje je obavestio i da ima problem sa komšijama.

- Ovo je isti onaj apartman u Londonu, iz koga sam vam već pevao, iz koga sam pisao Šekspiru, a iz koga se Romeo žalio na Juliju i njene šopinge - napisao je Željko Mitrović. Instagram

- Danas sam konačno srećan jer se komšija Džek iselio, a do juče je pikavce i đubre bacao na moju terasu.

- Goodbye Dzek & don’t come back no more - poručio je Željko Mitrović misterioznom komšiji, uz snimak sa prostrane terase smeštene na vrhu zgrade. Instagram

Ujedno, pokazao je i kadrove Londona malo poznate turistima, odnosno pogled u kojem ima privilegiju da uživa.

Inače, početkom godine, Željkova supruga Milica Mitrović objavila je snimak na kome se vidi kako njen muž svira na ulicama Londona, dok mu prolaznici ostavljaju novac.





- Pobeda! Dobio sam opkladu, kao ulični svirač u centru Londona za 52 minuta zaradio sam pred svedocima, sa kojima sam se kladio, tačno 467 funti - pohvalio se tom prilikom medijski moćnik.