Sećate li se Vukašina iz Operacije trijumf? Bio je na korak do slave, a zbog depresije je pokušao sebi da oduzme život

Vukašin Brajić široj javnosti postao je poznat pre petnaestak godina zbog učešća u muzičkom takmičenju Operacija trijumf. U moru mladih takmičara željnih afirmacije i slave izdvajao se odličnim glasom i energičnim nastupom. Antonio Ahel/ATAImages

Osvojio je drugo mesto, iza Adnana Babajića, i mnogi su mu predviđali ozbiljnu muzičku karijeru.

Jedno vreme uspešno je nastupao sa svojim bendom, pokušao je da stigne do Evrovizije, a onda je nestao iz vidokruga medija.

Vukašin Brajić danas izgleda drugačije nego što ga pamtimo. Ofarbao se u plavo, a telo ukrasio brojnim tetovažama.

Ove godine proslavio je 40. rođendan, a u potresnoj ispovesti za podkast Pričaonica Sanje Ćulibrk iskreno je priznao da je malo nedostajalo da se to ne desi.

– Bio sam u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primeti. Bežao sam u posao da ne bih osećao teskobu.

– Kada si u depresiji, nemaš nikakav osećaj ni za šta. Nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema. Jednostavno želiš da se nešto desi – ispričao je Vukašin, koji je devedesetih godina sa porodicom izbegao iz Bosne.





– Sad imamo gomilu nekih popularnih bolesti na Instagramu, ali to nisu stvari za šalu. Hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno.

Vukašin Brajić se pre nešto više od godinu dana našao na ivici između života i smrti. Svojom odlukom. Andreja Damnjanović

– Za prošlu Srpsku novu godinu pokušao sam da sebi oduzmem život. Završio sam na VMA, na ispiranju želuca.

– Tada sam spoznao da tamo, s druge strane, nema ničega. A ako i ovde nema ničega, bar nešto može da se desi. To je bio momenat kada sam shvatio da nešto slično više neću pokušati – zaključio je Vukašin Brajić i apelovao na sve koji su u sličnoj situaciji da potraže stručnu pomoć.