Ja ništa više nemam... Harisu se obistinila jedna od najlepših pesama, Ceca je neprestano slušala kad je ostala udovica

Pesma Harisa Džinovića naslutila budućnost

Haris Džinović sinoć je u svojoj vili na Senjaku slavio Bajram. Mnogi su u brojnim komentarima samoinicijativno zaključili da je slavio i – razvod. Luka Šarac

Slavni pevač se, kao što znamo, nedavno razveo od Meline, za koju posle skoro četvrt veka zajedničkog života nije štedeo teške reči. Ipak, gostima je zapevao svoju pesmu “Ja ništa više nemam”.

Singl je objavljen 2000. godine, a tekst je, na izvestan način, proročki.

Neki stihovi kao da govore o aktuelnoj situaciji:

“Dolaziš mi kao da si vila, ponovo bi da se zaljubiš. Šta ćeš ovdje kad si jednom bila, otkud ljubav kad me ne voliš... Ja ništa više nemam, a to i ti znaš, hoće da mi kažu s kim to spavaš, ma šta me briga, kad sam opet sam.”

Instagram screenshot

Među gostima u Harisovoj vili bila je i njegova koleginica i prijateljica Ceca Ražnatović. Na jednom snimku od sinoć čuje se i njen glas koji prati Harisov dok peva “Ja ništa više nemam”.

Za ovu pesmu je, očigledno, emotivno vezana, a navodno ju je bez prestanka slušala kada je izgubila muža.