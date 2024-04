Za 24 sata dva glumca napustila Igru sudbine: Posle Darka Tomovića, odlazi ON

Saša Joksimović napušta seriju "Igra sudbine". Nakon samo 24 sata otkako nas je glumac Darko Tomović obavestio da napušta telenovelu, ubrzo se oglasio i glumac Saša Joksimović koji je takođe naveo da neće glumiti u istoj. Amir Hamzagic/ATA Images

- Mnogi fanovi se pitaju i ljudi generalno gde sam u "Igri sudbine" i zašto me nema. Ne dao Bog da progovorim zašto me nema. Ali ti znaš i znam ja, ti znaš da znam ja. Prosto me nema, vidimo se - istakao je Joksimović.

Nije poznato zašto je došlo do prekida saradnje i da li ćemo glumca viđati na malim ekranima.

Podsetimo, scenarista serije „Igra sudbine” Žarko Jokanović i njegova supruga i glavni ženski lik Milica Milša među prvima su napustili tu seriju.

Za njima su krenule i glumice Sandra Bugarski, Danica Ristovski, BIljana Maletić Zaverla, kao i Mira Banjac, Jelena Jovičić, Amar Mešić, Olja Lević. Promo

Posle velikog glumačkog gubitka, producenti su rešili da vrate neke glumice, ali i da dovedu pojačanje.

Među prvima su vraćene Dragana Mićalović i Iva Štrljić, a od pojačanja tu su Voja Brajović i Ljuba Bandović koji su osvežili glumačku postavu.