Gidrin unuk je poznati šmeker koga svi znate, a na dedu nasledio jedno

Gidrin unuk ozbiljan je frajer

Prošlo je tačno tri decenije kako nas je napustio veliki Dragomir Bojanić Gidra, čija je slava do dan danas mnogim umetnicima gotovo nedostižna.

Avanture popularnog her Žike Pavlovića rado gledaju i generacije koje se u vreme kada je snimana čuvena Žikina dinastija nisu ni rodile.

Glumac neponovljivog šarma, ženio se čak tri puta i to uvek istom ženom, glumicom Ljiljanom Kontić.

Njih dvoje su se upoznali na fakultetu, venčali 1966. godine, a zatim rastajali i mirili, jer nisu mogli jedno bez drugog. Tokom burnog zajedničkog života dobili su ćerku Jelenu, rođenu 1970. godine.

O tome kakav je Dragomir Bojanić bio u privatnom životu danas najčešće svedoči Jovan Stojanović, unuk njegovog rođenog brata Milomira. Iako je imao samo sedam godina kada je Gidra preminuo, dobro se seća deda-strica.

‒ Često sam ga posećivao u njegovom stanu blizu Kalemegdana. Kakav je bio u Žikinoj dinastiji, takav je bio i u svakodnevnom životu, nasmejan i vedar. Nikada ga nisam video tužnog ili namrgođenog ‒ kaže Jovan.





‒ Nije tačno da je moj deda bio švaler ‒ napominje.

‒ On je mnogo voleo moju babu Ljiljanu i od te silne ljubavi dolazilo je i do svađe. Zbog toga su se često rastajali jedno od drugog, ali joj se on uvek vraćao.

- Nije odlazio zbog drugih žena, to nije istina ‒ ispričao je jednom prilikom unuk Dragomira Bojanića Gidre, kome je atraktivan izgled širom otvorio vrata u svet manekenstva.

- Proteklih godina radio je brojne kampanje za poznate brendove, revije, a pojavljivao se i u muzičkim spotovima.

‒ Svi znaju ko je Žika Pavlović, jer je ta uloga obeležila jednu eru naše kinematografije. Mnogo je sebe dao u toj ulozi, dosta teksta je i sam ubacio ‒ otkrio je Jovan, za koga kažu da je nasledio dedin šarm.