Kuća stara 400 godina sređena po njenoj meri: Dom Vedrane Rudan krije detalj koji će vas oduševiti

Dom Vedrane Rudan sakriven na brdovitom delu Rijeke

Vedrana Rudan voli mir, stoga se svojevremeno kada se odlučivala da promeni nekretninu, umesto za stan, odlučila za kuću u najvišem delu Rijeke, koju je, budući da je stara oko četiristo godina, iz temelja renovirala.

Za televizijsku ekipu Tanje Peternek u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" ispričala je kako je tekao čitav taj epilog.

Mateja Stanisavljevic / ATA Images

Ona je zapravo prvo pronašla divan stan, ali je odluku promenila zbog suprugovog predloga, prenosi Story.

- Pronašla sam za nas prekrasan stan, međutim kada sam mužu spomenula da ima kristalna vrata koja odvajaju dnevni boravak od kuhinje, odgovorio mi je da ne želi ni da ga pogleda.

- Kazao je: "Mi ćemo se useliti i onda ćeš ti posle mesec dana poželeti malu staru kuću, e pa ja sam ti upravo to našao - počela je priču spisateljica.

- Ova naša kuća ima možda i četiristo godina, to je spomenik nulte kategorije. Kada sam videla tu ruševinu, zgrozila sam se, ali mi se i svidela. Youtube/RTS TV lica, kao sav normalan svet

- Muž mi je tada rekao: "Dobro, mi ćemo to platiti, ali nemoj kad zapneš s majstorima da me išta pitaš, ne želim da ih gledam".

I do dana današnjeg je tako ostalo, mi stalno nešto radimo kao svi koji imaju kuću, ali kada majstor dođe na vrata, moj muž ode u kafić - kroz smeh je ispričala Vedrana.





Sve oko doma je sama osmislilia, organizovala prostorije, okačila slike, uredila stepenište i baštu i ne krije da je to čak i za nju, ženu izuzetne snage i izdržljivosti, bilo vrlo zahtevno.

- Pre jedno dve godine ulazim ja u jedan ovdašnji lokal i kako me uvek neki dobri ljudi zovu da sednem sa njima i popijem kafu tako se desilo i tog puta. Youtube/RTS TV lica, kao sav normalan svet

- "Gospođo, dođite sa mnom popiti kafu" kaže mi jedan čovek koga prvi put vidim i ja ga pristojno odbijem, kad eto ga za njim drugi, takođe meni u tom momentu nepoznat. Viče: "Ostavi je na miru, to je najgora žena na svetu".

Dom Vedrane Rudan ispunjen ljubavlju

- Čekajte malo, prvi put me u životu vidite, kako se usuđujete lupetati - kažem ja njemu. A on će meni na to: "Ja sam vam, ženo, kuću izgradio".

- E, pa onda ste kvalifikovani da tako govorite, odgovorim mu ja. Krvi sam mu se napila - prisetila se kroz smeh književnica. Youtube/RTS TV lica, kao sav normalan svet

Sa mesta gde je kuća smeštena vidi se gotovo cela Opatija, pa i mesto gde je Vedrana rođena.

S puno ljubavi ju je opremila, a na osnovu nekoliko snimaka i fotografija može se primetiti da je dosta pažnje posvetila uređenju trpezarijskog prostora i bašte.

Dom Vedrane Rudan mesto je gde spisateljica okuplja porodicu, sinove i unuke, ali i kutak u kome ona stvara i piše romane po kojima je poznata širom Balkana.