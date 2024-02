Pojavila se na 2 minuta i oduzela svima dah: Ališa Kiz očarala na nastupu za Superboul

Superboul je jedan od događaja koji ujedinjuje i fanove sporta i muzike, a šou koji se priređuje tokom poluvremena gleda više desetina miliona ljudi širom planete.

Ove godine čast da nastupa na najvećoj bini u Americi pripala je Ar-En-Bi zvedi Ašeru, koji je svojim izgledom i plesnim pokretima očarao prvenstveno pripadnice lepšeg pola. Jamie Squire/Getty Images

Ašer je najavio specijalne goste, i većina izvođača koje je pevač izabrao su oni koji su se pojavili u njegovim hitovima.

Ali jedna je potpuno ukrala šou.



Ališa Kiz je bila jedna od gošći na Ašerovom nastupu i pri prvim zvucima klavira publika je pala u trans. Ethan Miller/Getty Images

Pevačica je nosila crveni kombinezon dok je sedela za klavirom i nije imala ni trunku šminke, pošto se pre nekoliko godina odrekla mejkapa.

Ezra Shaw/Getty Images

Pored svog mega hita "If there ain't you" sa Ašerom je izvela njihovu prelepu baladu "My Boo", i svi su se složili da je pored poznatog pevača upravo Ališa Kiz učinila ovaj nastup ikoničnim. Ethan Miller/Getty Images