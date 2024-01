Najlepši prizor koji ćete danas videti: Prvi ples Marije Šerifović sa sinom Mariom

Marija Šerifović zaplesala sa sinom i sve raznežila

Snimak koji je Marija Šerifović danas objavila istopiće vam srca dok izgovorite “I Want To Know What Love Is”. Upravo je uz najveći hit grupe “Foreigner” popularna pevačica odigrala svoj prvi ples sa sinom Mariom i to dokumentovala za Instagram. Ata Images

„Moj prvi ples”, napisala je uz kratak video pun emocija. Dečak je uživao u kengur nosiljci, a mama mu je nežno pevala čuvenu baladu. Saznali smo i kako zove sina – Super Mario Šerifović.

Nema sumnje da se pop zvezda više nego odlično snalazi u novoj životnoj ulozi. Bila je to njena najveća želja, koja se napokon ostvarila krajem prošle godine, zahvaljujući surogat-majci iz Amerike. Ne odvaja se od malog Marija, osim kada mora na neki nastup.

Od prvih dana navikava se na činjenicu da mu je mama pevačica, a ona je nedavno za „Blic” i rekla da dečaku prija muzika.

- Sve je okej i sve je pod kontrolom, logistika mi je jača strana i sve je kako treba. Pevam mu, od rođenja voli glasnu i brzu muziku, ne voli sporu.

Ipak, ovom prilikom, za prvi ples, izvela je nešto sporije i izgleda da mu se dopalo. Super Mario, ali i supermama!





Edvin Kalić