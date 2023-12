Ko će nas predstavljati na Evroviziji sledeće godine? Odabrane su numere, Konstrakta se vraća na velika vrata

Pesma za Evroviziju 2024. ima sledeće kandidate

Radio-televizija Srbije odabrala je 28 kompozicija koje će se takmičiti na festivalu „Pesma za Evroviziju 2024.” na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na „Pesmi Evrovizije” u Švedskoj u maju sledeće godine. Corinne Cumming/ EBU

Mnoga poznata imena su tu, a među njima je i Konstrakta, koja je predstavljala Srbiju 2022. godine.

Selekciona komisija RTS-a je za učešće na festivalu „Pesma za Evroviziju 2024.“ odabrala sledećih 28 kompozicija. Jordy Brada

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe



Bojana x David – No No No



Marko Mandić – Dno



Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje







Hydrogen – Nemoguća misija



Kat Dosa – Tajni začin



Filarri – Ko je ta žena?

Boško Karanović

M.IRA – Percepcija



Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav





Instagram

– Zovi me Lena

Hristina – Bedem



Kabala – Vavilon



Martina Vrbos – Da me voliš



Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka



Keni nije mrtav – Dijamanti



Zejna – Najbolja Instagram

Konstrakta – Novo, bolje



Iva Lorens – Dom



Yanx – Kolo



Chai – Sama

Zorja – Lik u ogledalu Ata Images

Durlanski – Muzika



Nadia – Sudari



Džordži – Luna park



Teya Dora – Ramonda

Filip Baloš – Duga je noć

I sledeće godine biće održana dva polufinala, 27. i 29. februara, u kojima će nastupiti po 14 takmičara, a po najboljih osam plasiraće se u finale koje će se održati 2. marta.

Pobednik festivala predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se sledeće godine održati u Malmeu, nakon što je Lorin u Liverpulu zabeležila svoju drugu pobedu i sedmi trijumf za Švedsku. Alma Bengtsson/ STV