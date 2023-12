Jednu stvar mu nikad nije zaboravila: Karleuša prvi put o Vojažovom ocu

Jelena Karleuša progovorila je o svom obrazovanju, burnim danima koje je provela u OŠ "Ivan Gundulić", a tokom prisećanja je spomenula i Milana Veruovića, nekadašnjeg telohranitelja Zorana Đinđića i oca muzičara Mihajla Veruovića Vojaža. Ata Images

Kako je istakla, iz kraja u kom je išla u školu su Čeda Jovanović i brojne poznate ličnosti devedesetih, a između ostalog i Milan Veruović koji je išao u istu školu koju je pohađala i ona.

- E, on je važio za najboljeg frajera! Dva metra... Bio je takav dasa... Ja sam mnogo mlađa bila. Išao je u moju školu, ali mnogo pre mene. Šetao je stalno, sećam se, rotvajlera i sve devojčice su bile zaljubljene u njega. On je bio zaštitnik nas dece kada druga škola dolazi da nas tuče, a tukli su se vrlo krvavo. To je bilo takvo vreme - istakla je Jelena za Informer podkast.

Happy printscreen

Pop diva je danas u dobrim odnosima sa Vojažom, pa se jedno vreme pričalo i o njihovoj potencijalnoj saradnji.