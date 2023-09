Sama je birala: Marko Jarić podržao ljubav starije ćerke

Ćerka Marka Jarića izabrala svoj put

Adrijana Lima i Marko Jarić u sedmogodišnjem braku dobili su dve ćerke, Valentinu i Sijenu. Prelepe devojčice retko viđamo, jer se njihovi roditelje trude da im obezbede normalno odrastanje i sačuvaju privatnost. Getty Images

Nekadašnji košarkaš odlučio je da napravi izuzetak i pohvali se na Instagramu starijom ćerkom, koja pravi prve sportske korake.

Valentina je odabrala odbojku, a snimak sa treninga oduševio je Markove pratioce.

Devojčici je sport u genima, ali i lepota, pa nije isključeno da je u budućnosti vidimo i na modnoj pisti. Boljeg instruktora od slavne majke neće imati. Instagram Instagram

Podsetimo, Marko i Adrijana rastali su se 2014, a razveli dve godine kasnije. Nije poznato u kakvim su danas odnosima, ali nema sumnje da su najbolji roditelji.

Lepa manekenka nedavno je proslavila prvi rođendan sina Cijana, kojeg je dobila u novoj vezi.

„Cijan je boja između zelene i plave na vidljivom spektru svetlosti. Cijan je boja vode Bora Bore i Maldiva, mesta na koja naša porodica želi da ode. Cijan je sada naša omiljena boja, boja očiju našeg dečaka. Dobrodošao u naš svet, Cyan Lima Lemmers“, napisala je Adrijana po bebinom rođenju na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Adriana Lima (@adrianalima)