Bolest je Jeleni iz Zane uskratila da postane majka: Pokušavali smo na razne načine ne znajući za problem

Jelena Živanović, pevačica sa najdužim stažom u grupi „Zana“, nedavno je otvoreno govorila o borbi za potomstvo i majčinstvu, ulozi u kojoj nije uspela da se ostvari, iako je to želela više od svega. Njen suprug Zoran Živanović Žika ima dve ćerke iz prvog braka, ali zajedničku decu nisu mogli da dobiju. Boško Karanović

O ovoj bolnoj temi Jelena je razgovarala sa Slavicom Đukić Dejanović na Blic TV.

‒ Pokušavali smo na razne načine, ali ne znajući za problem. Pre petnaestak godina, kada sam prolazila kroz ispitivanja jer sam želela da se ostvarim kao majka, otkrila sam da imam Hašimoto sindrom. Sada je to normalna stvar, svaka druga žena ga ima, ali pretpostavljam da se odrazio i na mogućnost da ostanem u drugom stanju. Krenule su i neke godinice, nije baš da sam bila u ranim dvadesetim – otkrila je pevačica.

Blic TV printscreen

Jelena i Žika pokušali su i sa vantelesnom oplodnjom.

‒ Posle jedne vantelesne koja je, kao što se zna, bila neuspešna, nisam želela više da se upuštam u sve to, jer su me hormonalni disbalansi dovodili do stanja da to apsolutno nisam bila ja. Potpuno nerealna raspoloženja, valjda od „napumpavanja“ hormonima. Bukvalno te boli svaka kost, osećaš se tromo...

‒ Nisam više htela da sebe opterećujem tim hormonalnim stvarima koje su mi i ovako zbog štitne žlezde bile narušene, pa sam zaključila „ako je Bog rekao ovako...“ Žika ima dvoje dece, dve ćerke, divne, nedavno je postao deda – rekla je Jelena dok je bila „na terapiji“ sa ministarkom prosvete.

Boško Karanović

Želja za majčinstvom bila je velika, ali se nije ostvarila iako su sve probali.

‒ Znam šta znači voleti dete, ali ne znam šta znači voleti svoje dete jer ga nikad nisam imala. A ono što nemaš ne znaš da li ti fali. Boško Karanović