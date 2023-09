Životna bitka Žarka Lauševića: Poslednje fotografije otkrivaju kako slavni glumac sada izgleda

Zdravlje Žarka Lauševića ozbiljno narušeno

Žarko Laušević je u stabilnom stanju i nije životno ugrožen. Posle ove vesti, koja je stigla ubrzo pošto se pročulo da je legendarni glumac završio u bolnici, zabrinuta nacija mogla je da odahne. Bar nakratko, jer se i dalje nalazi na klinici, pod budnim okom doktora. Vesna Lalić

Priča se da je teško bolestan, ali nema zvanične potvrde o kojoj je bolesti reč. Uprkos dijagnozi Žarko ne prestaje da radi. Tokom leta snimao je nastavak „Kalkanskih krugova“, a neposredno pre hospitalizacije završio je film „Ruski konzul“.

Ostalo je nekoliko manjih scena koje je trebalo da uradi za seriju, ali kako je tad već primao terapiju, predloženo je da se to napravi preko telefona. Lekari su mu savetovali da se ne napreže previše. Vladimir Radojičić

‒ Doneli su mu telefon u bolnicu i pozvao je kolegu koji je bio na setu. U toj sceni Laušević se ne vidi, već se samo čuje njegov glas. To je maksimalno koliko smo mogli da uradimo jer nismo želeli da ga previše zamaramo. Odradio je to junački. Kada su završili razgovor, njegov kolega sa kojim je obavio razgovor je podigao telefon, a cela ekipa je Žarka pozdravila gromoglasnim aplauzom. Pala je i pokoja suza jer su svi to doživeli veoma emotivno – prenosi Informer izjavu neimenovanog izvora. Vesna Lalić

Nove epizode „Kalkanskih krugova“ počele su da se emituju, a kako slavni glumac sada izgleda možete da vidite na fotografijama.

