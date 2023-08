Gledali ste ga u najpopularnijim domaćim serijama, a niste imali pojma da je baš on otac Sergeja Trifunovića

Otac Sergeja Trifunovića zvezda domaćih serija

Sergej i Branislav Trifunović ubrali su glumački pelcer direktno iz porodice. Naime, njihov otac Tomislav takođe se uspešno bavi ovom umetnošću, a njegova radna biografija je zavidna. I još traje, iako je zvanično u penziji. Verovatno ćete se iznenaditi kada vidite koliko je dugačka lista naslova. Tu su pozorišne predstave, televizijske serije, filmovi... Sigurno ste ga u nekom ostvarenju gledali, a niste znali ko je. Boško Karanović

Tomislav Trifunović rođen je pre 76 godina u Malom Popoviću kod Jagodine. Prve uloge odigrao je u kruševačkom pozorištu, koje ga je 2010. nagradilo priznanjem „Bora Mihailović” za životno delo.

Pomenimo tek neke serije i filmove u kojima se pojavljivao: kultni „Sivi dom”, pa „Vuk Karadžić”, „Sulude godine”, „Noć u kući moje majke”, „Srećni ljudi” (epizodna uloga, ali vrlo zapažena – kurir Đoka), „Kraj dinastije Obrenović”... Zanimljivo je da je 2003. godine igrao Krivog Stojka u „Crnom Gruji”, jednoj od najpopularnijih domaćih serija u ovom veku, u kojoj je tada glavnu ulogu tumačio njegov stariji sin Sergej. Što se tiče televizijskih ostvarenja novijeg datuma, izdvajaju se „Urgentni centar”, „Koreni”, „Kralj Petar”, „Junaci našeg doba”, „Radio Mileva”. Youtube printscreen

Kadar sa Sergejom delio je i u filmu „Kad porastem, biću kengur”, a sa mlađim sinom Banetom u dark komediji „Crna Zorica”.

‒ Te zajedničke scene su mi zadovoljstvo posebne vrste, koje ne znam kako bih opisao – izjavio je Trifunović stariji nedavno za TV Ekran i dodao da bi voleo da još nešto snimi sa sinovima.

Boško Karanović

‒ Vrlo sam ponosan na njih jer mislim da su napravili dobre karijere i to me posebno raduje. Oni su maltene odrasli u pozorištu. Od malih nogu su me pratili, jedno vreme smo u Kruševcu stanovali na sto metara od pozorišta pa su više vremena provodili tamo nego kod kuće. Obojica su izabrali taj put, a vreme je pokazalo da su napravili pravi izbor. Nisu postali glumci samo zato što im je tata glumac, nego su pokazali da imaju i neke druge kvalitete – rekao je otac Sergeja Trifunovića za isti izvor. Boško Karanović