Marija Šerifović pred 39. rođendan podelila prelepe vesti: Dok se ne rodi Šerifović junior... VIDEO

Marija Šerifović bliži se 39. rođendanu i sve češće, čak i javno, govori o tome da joj je najveća želja da dobije dete.

- Generalno, sve što ima veze sa detetom je ozbiljna stvar i nema šale oko toga. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - otkrila je nedavno pop zvezda gostujući u jednoj televizijskoj emisiji. Instagram

Uprkos spekulacijama na račun seksulanog opredeljenja, Marija nikada nije krila da bi volela da postane majka.

- Želja svake normalne osobe je da se ostvari kao roditelj – napominje.

Marija se danas obratila posebnim povodom, a jednom rečenicom posebno je zaintrigirala javnost.

- Dobri ljudi, da li ste dobro. Danas je tačno 20 godina od kako je izašao moj prvi album i prva pesma. Davno je bila ta 2003. godina, ja sam tada bila mali i bezobrazni idiot, prekrstila sam album u “Najbolja”. Nakon njega su se nizale pesme koje i dan danas sa mnom pevate. Dosta je pesama iza mene, raduje me da su ostale, to je muzika koja traje. To će biti uvek moj put, koliko god budem imala glasa i želje da se muzikom bavim - rekla je Marija, pa dodala:

Instagram

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumevanju vam posebno hvala. Potrudiću se da vam sledećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvoj nedelji meseca oktobra. bez vas Marija Šerifović ne postoji - rekla je Marija u video zapisu na Instagramu.

Podsetimo, Mariji Šerifović astrolozi su prorekli da će dobiti blizance, ali joj to baš i nije po volji.





- Volela bih da nisu u pravu. Jedno dete mi je sasvim dovoljno - kaže pevačica moćnog glasa, a oni koji je dobro poznaju sigurni su da bi se “Šerifoviću junioru”, kako mu Marija tepa, posebno obradovala njena majka Verica Šerifović. Instagram