Toksična veza i raskid bez reči objašnjenja: Mira Furlan tajno je volela velikog srpskog glumca FOTO

Legendarna jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je 20. januara 2021. u svom domu u Los Anđelesu od posledica zaraze virusom Zapadnog Nila. Twitter

Ljubav sa beogradskim rediteljem Goranom Gajićem počela je 1986. godine i trajala do poslednjeg daha. Zbog njega je pred početak rata u bivšoj Jugoslaviji živela na relaciji Zagreb–Beograd. Što zbog čvrstih stavova, kojima je ostala verna do kraja, što zbog ljubavi, koja je živela tri i po decenije, Mira Furlan bila je proterana iz matičnog pozorišta i rodnog grada.

Novostvorena država je konfiskovala stan njenih roditelja u Zagrebu. U sopstvenoj zemlji postala je „persona non grata“, ali je zato u Beogradu bila dobro došla. Ipak, sa suprugom je odlučila da život nastavi na drugom kraju sveta, što dalje od svih ovdašnjih politika i probuđenih nacionalizama sa kojima se nikako nije mirila.

Mikel Healy

Prva emigrantska destinacija bio je Njujork, metropola u koju se još u mladosti zaljubila. Bio je to u početku težak život, izbeglički. Radila je kao konobarica, prodavačica, prevodilac...

Kasnije, kada je zahvaljujući serijama „Vavilon 5“ i „Izgubljeni“ napokon pronašla svoje mesto pod holivudskim suncem, preselila se u Los Anđeles, gde je, pored ostalog, predavala na jednom filmskom institutu. U Gradu anđela na svet je donela sina Marka. Mikel Healy

Posthumno objavljena biografija Mire Furlan „Voli me više od svega na svijetu“ opisuje niz situacija iz privatnog života o kojima ranije nije govorila, a glumica se, između ostalog, dotakla i svog odnosa sa kolegom koga pominje inicijalom M.

Priliku da nekadašnju ljubav sretne posle mnogo godina dobila je zahvaljujući bosanskom reditelju Danisu Tanoviću, koji ju je pozvao da igra u filmu „Cirkus Columbia“. Iako nije navela imena onih sa kojima je snimala tom prilikom, poznavaoci „sedme umetnosti“ znaju da je glavnu mušku ulogu igrao Miki Manojlović. Promo

„Postojao je još jedan uznemiravajući faktor: moj partner u filmu“, započela je Mira kazivanje o prošlosti. „Dok sam avionom letela na taj susret, s vremenskim razmakom od 25 godina, preplavila me je fizička uspomena na bol koji sam nekada osećala. S njom je došla duboka provala stare, nerešene duboke ljutnje. M. je jednostavno pobegao, uplašen – kako se sada čini – bujicom emocija koja je tekla iz mene, devojke koja je upravo izgubila majku, koja je deset godina živela kao da ne postoji sutra, bacajući se u veze sa zanosom, bez opreza, bez razmišljanja, depresivnom, suicidnom, strastvenom devojkom gladnom ljubavi u potrazi za čovekom svog života.“ Profimedia

„Kad gledam unazad, mogu da razumem okrutno odbijanje koje se dogodilo bez reči objašnjenja“, priznala je glumica za kojom je uzdisalo pola bivše Jugoslavije.





„Ali moje celo telo još se sećalo proživljene boli. I osećaja potpune iscrpljenosti, često posle toksičnih veza poput te: muškarci dolaze i odlaze, ništa ne daju, ali uzimaju od tebe sve. Ono što je stvar učinila puno gorom bila je, danas shvatam, činjenica da sam mu se silno divila kao glumcu. Imao je snagu, inteligenciju, strast i izgled. Bio je savršen. Taj osećaj, osećaj dubokog divljenja, bio je koban za vezu. Previše divljenja nije dobro u dve discipline: glumi i ljubavi. Sve kontakte prekinuli smo pre 25 godina. On nikad nije pitao za mene svoje kolege, niti je ikad učinio ono uobičajeno, civilizovano: rekao nekome da me pozdravi. (Kako uvredljivo to može biti!) Bila sam povređena zbog toga. Naša kratka neuspešna veza bila je jedna stvar. Ali bili smo i kolege. Morali smo da radimo zajedno. Bili smo deo jugoslovenske glumačke elite.“ Profimedia

Kako je istakla, M. nije bio uz nju kada joj je bio potreban, a ona se uplašeno pitala da li će prilikom novog susreta biti grub kao što je bio u prošlosti.

„U avionu. Konačno kraj. M.? Pretvorio se u domišljatog, smirenog, mudrog i velikodušnog čoveka. Kako je to lepo videti. Jako sam sretna što smo imali ovu šansu. Šansu da se ponovo pronađemo. Da istinski razumemo jedno drugo, ne kao objekte požude, nego kao ljude. Kad dobiješ takvu šansu u životu? Da ispraviš krive Drine? Da poravnaš račune? Da istinski, iskreno, zakopaš ratnu sekiru? Da se pomiriš. To se nikad ne događa. Ali ovde, u ovom filmu, dobili smo tu priliku. I očito je da smo je oboje želeli i trebali. To je svojevrsno čudo, ništa manje od čuda. Ah, te nezaboravne večere kad smo razgovarali o prošlosti na autentičan, vrlo iskren način. Da mi je neko rekao da je to moguće, ne bih poverovala. Posebno ne u slučaju M-a. Da li postoji šansa za pravo prijateljstvo? Videćemo. On se stvarno izgradio kao osoba, kako se kaže. Hvala ti, Danise, ne samo za ovu sjajnu ulogu nego i za priliku sa M-om. Koji dar, na svim nivoima“, zaključila je emotivno poglavlje.

Profimedia

Predrag Miki Manojlović kasnije je režirao predstavu „Dok nas smrt ne razdvoji“, po tekstu Mire Furlan, što najbolje govori o tome da su u međuvremenu izgladili stare nesporazume. Na komemoraciji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, vidno potresen održao je govor u kome je, između ostalog, rekao:

„Volela je Verdija, Mocarta, Čajkovskog, Net King Kola, Rolingstonse, Marlija, Vana Morisona, bluz. Uživala je u istinskom rokenrolu. Kao i o svemu što je interesuje, znala je sve o Leonardu Koenu. Puno su joj značile pesme Vlade Divljana. Iznad svega volela je more.“ Boško Karanović