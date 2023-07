Željko Samardžić o smrti sina: Imao je samo tri meseca, bio je beba

Sin Željka Samardžića preminuo je kad je bio beba



Od blistave karijere do uspešnog braka, život Željka Samardžića zaista deluje kao da je iz bajke. Međutim, pevač je morao da prebrodi i mnoge teške trenutke, među kojima je i najveća tragedija koja može da zadesi čoveka – smrt deteta. ATA Images

On i supruga Maja doživeli su najveći udarac kada im je preminuo sin. Samardžić je svojevremeno pričao u medijima o gubitku naslednika.

– Očeva porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka, to je bila tuga za sve nas. Kad god dođe taj mesec, Maja i ja sami podelimo tu tugu i uvek razmišljamo koliki bi bio da je ostao živ, ali to je život. Nikada čovek ne zna šta mu se može desiti u životu. Idete ulicom, pa vas udari auto, a niste se tome nadali. Bio je beba, imao je tri i po meseca, ime sam mu dao Zlatko, po mom kumu koga sam mnogo voleo - rekao je on za Blic i dodao:



- Sećam se tog perioda, moja pokojna baba je došla na babine, prvi put da vidi svog praunuka, za nju je bio veliki šok kada se sve desilo. U Crnoj Gori je muška glava velika stvar. Nikada to neću zaboraviti. Familijarno smo išli svi iz Mostara u Nikšić da odradimo te obrede.

Inače, danas, Željko i Maja su ponosni roditelji tri ćerke, koje su im podarile unuke u kojima par uživa.

- Pokupio sam je s mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: 'Ti ideš kući sa mnom'. Inače, ja sam joj i pevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pođe sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red. Njeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dečica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos s njenom familijom, život sve to nekako namesti - svojevremeno je Željko izpričao za Story. Luka Šarac