Njega je volela Seka Sablić: Gledate ga u Porodičnom blagu, a ne znate da je bio velika ljubav omiljene glumice FOTO

Ljubav Seke Sablić bio je njen kolega iz Porodičnog blaga

Seka Sablić i ovo leto, kao mnoga prethodna, provodi u crnogorskom mestu Rose, gde ima kuću. Nedavno je proslavila 81. rođendan, ali daleko od toga da je godine sputavaju u bilo čemu, i dalje je podjednako angažovana u profesiji, ali i vitalna u svakodnevnom životu. Neboja Babić

Legendarna glumica u dugoj i bogatoj karijeri ostvarila je na desetine uloga za pamćenje, nije bežala ni od ćaskanja sa novinarima, ali je privatnost vešto čuvala.

Sina Stefana, koji joj je podario unuke Leona i Dinu, rodila je kada je imala 34 godine, ali identitet njegovog oca nikada nije otkrila. Navode tabloida da je sina dobila u vanbračnoj zajednici sa jednim kolegom nije želela da komentariše. Stefan Sablić, koji je uspešan pozorišni reditelj i pijanista, nosi prezime slavne majke. Boško Karanović

Na pitanje da li je u mladosti važila za zavodnicu ili fatalnu ženu, u intervjuu koji je svojevremeno dala za Story, Seka je iskreno rekla:

‒ Za jedne sam bila zavodnica i fatalna žena, a za druge sirotica. Tu nema pravila. Ako pitate šta je najjači adut žene u osvajanju, prednost bih dala lepoti. Ona je veliki dar. Mnogo je lakše sa njom, ali i opasnije.

Dodala je da ne zna da kaže da li je bila zaljubljive prirode.

‒ Šta je uopšte zaljubljiva, a šta nezaljubljiva priroda ‒ glasno se zapitala. Dušan Petrović

Kada je reč o emotivnom životu Seke Sablić, jedino nema dileme da je u mlađim danima bila u vezi sa kolegom Božidarom Stošićem. Ljubav nije potrajala, ali je ona o njemu uvek govorila biranim rečima.





‒ Mnogo mi je žao. On je kao glumac i kao čovek jedno vreme bio veoma prisutan u mom životu. Godinama smo igrali zajedno „Filumeno Maturano“. Nisam znala da je bolestan ‒ izjavila je 2018, kada je stigla vest da je Božidar Bole Stošić preminuo. youtube printscreen

Mlađe generacije pamte ga ponajviše iz serije „Porodično blago“, a on sam je jednom prilikom otkrio zašto nije glumio u Pavićevoj seriji „Bolji život“.

‒ Nije me bilo jer je trebalo da imam direktne scene sa Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao spisak od osam glumaca sa kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka.