Duga kosa i brada: Beban iz Porodičnog blaga danas ima 37 godina, nećete ga prepoznati za tri života FOTO

Vukašin Marković glumio je Bebana, danas ga ne biste prepoznali

U vreme kada je premijerno emitovana serija „Porodično blago” Vukašin Marković imao je trinaest godina, a publiku je osvojio ulogom Bebana.

Iako su mu predviđali blistavu glumačku karijeru, on je svoja interesovanja usmerio ka grafičkom dizajnu, koji je završio na Fakultetu primenjenih umetnosti, kao i prema muzici.

Pet godina, koliko je snimao „Porodično blago”, pamti kao fenomenalan period u svom životu, o čemu je u intervjuu za HELLO! pričao:

– Bilo je super. Udvarao sam se devojčicama, provlačio se u školi i spasavao ortake, išao sam na mesta gde maloletnicima nije bio dozvoljen ulaz. Mnogo mi je značilo to iskustvo, da kroz takvu prizmu upoznam ljudsku psihologiju, da vidim kako me doživljavaju i koji se epiteti dobijaju po difoltu. Naravno, sve one „najbolje”, da si uobražen, drzak, iskompleksiran, čak da si homoseksualac, iako to nikada nisam bio.

- Popularnost je svojevrsni socijalni hendikep, ali tada mi je bila izuzetno korisna, upoznao sam mnogo značajnih ljudi, ne samo u domenu javnog posla i umetnosti već i u istorijskom kontekstu.

Mnogi su mislili da će mu uloga Bebana poslužiti kao odskočna daska za studije glume, ali on nije ni pomišljao da se bavi tim poslom.

– Shvatio sam da postoji ozbiljna doza izostanka elementarne autonomije, da moraš da budeš nečiji po potrebi. Na ovaj ili onaj način. Odmalena sam bio hiperaktivan, imao sam dijagnozu opsesivne kompulsivnosti i problem sa autoritetom, i shvatio sam da ne mogu to da radim – filozofski je zaključio. Luka Šarac

Vukašin Marković danas izgleda bitno drugačije nego što ga pamtimo, pustio je kosu i bradu, nastupa sa bendom „Irie FM”, a na poslednjoj fotografiji koju je pre mesec dana objavio na Instagramu vidi se u društvu Anje Zlatarov ispod Ajfelove kule.





